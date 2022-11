Microsoft veut plus de concurrence entre les éditeurs de jeux

Microsoft Le PDG Satya Nadella a déclaré que le géant américain de la technologie voulait créer plus de concurrence entre les éditeurs de jeux, car il fait face à une enquête anticoncurrentielle sur son offre d’achat de 69 milliards de dollars. ActivisionBlizzard .

Activision Blizzard, l’éditeur de jeux américain à l’origine de franchises populaires telles que Call of Duty, Warcraft et Candy Crush, pourrait renforcer la présence de Microsoft dans les jeux mobiles là où elle est largement absente.

Mais le rachat proposé fait l’objet d’une enquête de l’Union européenne alors que les régulateurs craignent que Microsoft ne interdire l’accès aux jeux vidéo pour console et PC d’Activision, en particulier les jeux à succès mondial comme Call of Duty.

“Notre objectif est d’offrir plus d’options aux joueurs pour qu’ils puissent jouer [on every platform] et pour que les éditeurs aient plus de concurrence”, a déclaré Nadella, président-directeur général de Microsoft, à Tanvir Gill de CNBC dans une interview jeudi.

Microsoft a été en grande partie dans les entreprises de jeux vidéo sur console et PC, offrant un accès à des centaines de jeux via leurs services d’abonnement aux jeux vidéo Xbox Game Pass et PC Game Pass.