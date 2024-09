Microsoft va supprimer 650 emplois dans le cadre de la dernière vague de licenciements de la division Xbox – BNN Bloomberg

Tyler Radke, directeur et analyste principal de recherche sur les actions, responsable de la couverture de Global Software Citi, et Doug Clinton, cofondateur et associé directeur de Deepw

(Bloomberg) – Microsoft Corp. a annoncé la suppression de 650 emplois dans sa division Xbox, soit le troisième licenciement de ce type cette année, alors que la société tente de maîtriser ses coûts et d’intégrer son acquisition massive de 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard Inc.

Les postes qui seront supprimés concernent « principalement des fonctions d’entreprise et de soutien », selon une note envoyée au personnel par le patron de Xbox, Phil Spencer, jeudi. « Aucun jeu, appareil ou expérience n’est annulé et aucun studio n’est fermé dans le cadre de ces ajustements aujourd’hui. »

Les salariés de Xbox s’attendaient à de nouvelles réductions d’effectifs après que Microsoft a supprimé 1 900 emplois en janvier, dont beaucoup dans des filiales et des studios d’Activision. En mai, la société a annoncé la fermeture de quatre studios acquis dans le cadre de son achat de ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars – dont l’un a finalement été vendu. Ces mesures, ainsi que la décision de sortir certains jeux Xbox sur des consoles concurrentes, ont suscité la colère de certains fans de la plateforme et les ont amenés à s’interroger sur l’engagement de Microsoft à créer du contenu exclusif et attrayant.

L’année 2018 a été difficile pour l’industrie du jeu vidéo en général, qui doit faire face à des coûts de développement en hausse et à une croissance timide. Sony Group Corp., Take-Two Interactive Software Inc. et Electronic Arts Inc. font partie des grandes entreprises mondiales qui ont supprimé des emplois et arrêté des projets phares. Ce mois-ci, Sony a abandonné Concord, un jeu de tir multijoueur à gros budget, deux semaines seulement après sa sortie, montrant peu de patience pour un jeu qui a démarré lentement.

Microsoft a finalisé l’acquisition d’Activision en octobre, 21 mois après son annonce et après une bataille acharnée pour obtenir l’autorisation des autorités antitrust. L’acquisition a apporté à Xbox un apport de nouveaux contenus et de nouveaux talents, mais a également posé un défi pour que l’accord soit rentable à long terme.

Modifications apportées à Microsoft Gaming

Au cours de l’année écoulée, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux. Dans le cadre de l’harmonisation de notre structure d’équipe post-acquisition et de la gestion de notre activité, nous avons pris la décision de supprimer environ 650 postes dans Microsoft Gaming, principalement des fonctions d’entreprise et de soutien, afin d’organiser notre activité pour une réussite à long terme.

Je sais que c’est une nouvelle difficile à entendre. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos collègues qui apprennent qu’ils sont touchés par cette situation. Aux États-Unis, nous les soutenons en leur proposant des indemnités de départ, des soins de santé étendus et des services de reclassement pour les aider dans leur transition. En dehors des États-Unis, les indemnités varient selon le lieu de résidence.

Grâce à ces changements, nos équipes et ressources d’entreprise et de soutien sont alignées sur une croissance future durable et peuvent mieux soutenir nos équipes de studio et nos unités commerciales avec des programmes et des ressources qui peuvent s’adapter à leurs besoins. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l’entreprise, d’autres équipes subissent des répercussions alors qu’elles s’adaptent aux priorités changeantes et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux. Aucun jeu, appareil ou expérience n’est annulé et aucun studio n’est fermé dans le cadre de ces ajustements aujourd’hui.

Tout au long de l’histoire de notre équipe, nous avons connu de grands moments et d’autres plus difficiles. Aujourd’hui est l’un de ces jours difficiles. Je sais que vivre d’autres changements comme celui-ci est difficile, mais même dans les moments les plus difficiles, cette équipe a su se rassembler et faire preuve d’attention et de gentillesse les uns envers les autres tout en travaillant pour continuer à offrir à nos joueurs. Nous apprécions votre soutien pendant que nous traversons ces changements et nous vous remercions pour votre compassion et votre respect les uns envers les autres.

Phil

