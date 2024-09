Microsoft va relancer l’outil de capture d’écran d’IA « cauchemar en matière de confidentialité »

Lorsqu’il a initialement annoncé l’outil lors de sa conférence des développeurs en mai, Microsoft a déclaré qu’il utilisait l’IA « pour permettre d’accéder à pratiquement tout ce que vous avez déjà vu sur votre PC », et l’a comparé à une mémoire photographique.

Il a déclaré que Recall pouvait rechercher l’activité passée d’un utilisateur, y compris ses fichiers, ses photos, ses e-mails et son historique de navigation.

Il a été conçu pour aider les gens à trouver des éléments qu’ils ont consultés ou sur lesquels ils ont travaillé précédemment en effectuant une recherche parmi les captures d’écran du bureau prises toutes les quelques secondes.

Mais les critiques ont rapidement fait part de leurs inquiétudes, étant donné la quantité de données sensibles que le système allait récolter, un expert le qualifiant de « cauchemar potentiel en matière de confidentialité ».

Le rappel n’a jamais été rendu public.

Une version de l’outil devait être déployée avec les ordinateurs CoPilot+ – que Microsoft a présentés comme les PC Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais construits – lors de leur lancement en juin, après que Microsoft a déclaré aux utilisateurs qu’il avait apporté des modifications pour le rendre plus sécurisé.

Mais son lancement a encore été retardé et est désormais repoussé à l’automne. La société a également annoncé des mesures de sécurité supplémentaires.

« Le rappel est une expérience opt-in. Les instantanés et toutes les informations associées sont toujours cryptés », a déclaré Pavan Davuluri, vice-président de Microsoft pour Windows et les appareils.

Il a ajouté que « Windows propose des outils pour vous aider à contrôler votre confidentialité et à personnaliser ce qui est enregistré pour que vous puissiez le retrouver plus tard ».

Cependant, un blog technique à ce sujet indique que les « données de diagnostic » de l’outil peuvent être partagées avec l’entreprise en fonction des paramètres de confidentialité individuels.

La société a ajouté que les captures d’écran ne sont accessibles qu’avec une connexion biométrique et que les informations sensibles telles que les détails de la carte de crédit ne seront pas capturées par défaut.

Le rappel est uniquement disponible sur la gamme CoPilot+ d’ordinateurs portables sur mesure dotés de puissantes puces IA intégrées.

Le professeur Alan Woodward, expert en cybersécurité à l’Université de Surrey, a déclaré que les nouvelles mesures constituaient une amélioration significative.

« Avant qu’une fonctionnalité telle que Recall ne soit déployée, les aspects de sécurité et de confidentialité devront être testés de manière approfondie », a-t-il déclaré.

Il a toutefois ajouté qu’il ne se précipiterait pas pour l’utiliser.

« Personnellement, je ne participerais pas tant que cela n’aura pas été testé dans la nature pendant un certain temps. »