Microsoft va licencier 10 000 travailleurs car il cherche à réduire les coûts

Comme d’autres entreprises technologiques, Microsoft s’est développée rapidement pendant la pandémie. Il a embauché plus de 75 000 personnes depuis 2019, profitant de l’essor des services en ligne et de l’expansion du cloud computing.

Le chiffre d’affaires annuel de Microsoft a augmenté de 58% sur trois ans, mais la hausse des taux d’intérêt et la perspective d’une récession ont tempéré les perspectives de l’entreprise. Au cours du trimestre qui s’est terminé en octobre, il a annoncé sa croissance la plus lente en cinq ans et a averti que des résultats plus tièdes pourraient suivre.

Les changements, y compris les indemnités de départ et autres dépenses de restructuration, coûteront 1,2 milliard de dollars, a déclaré M. Nadella. Microsoft devrait publier ses résultats trimestriels mardi.

La société a poursuivi plusieurs paris coûteux, notamment en investissant potentiellement 10 milliards de dollars supplémentaires dans son investissement dans OpenAI, qui rend le système d’intelligence artificielle ChatGPT extrêmement populaire, et une acquisition de 69 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo Activision qui est confronté à des défis mondiaux par les régulateurs antitrust. .

D’autres géants de la technologie ont également réduit leurs coûts après plusieurs années d’expansion vertigineuse. Amazon devrait commencer une énorme série de licenciements mercredi dans le cadre de ses plans visant à réduire ses effectifs d’environ 18 000 emplois.