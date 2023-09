Microsoft va dégrouper le logiciel Teams en Europe pour tenter d’apaiser les inquiétudes de l’UE

Géant américain de la technologie Microsoft a annoncé jeudi qu’il séparerait son service de chat et de vidéoconférence Teams de ses produits Microsoft 365 et Office 365, dans le but d’apaiser les inquiétudes antitrust de l’Union européenne.

À partir du 1er octobre de cette année, Microsoft vendra ces packages sans Teams à un prix réduit totalisant une réduction de 24 euros (26 dollars) par an dans les régions de l’EEE (Espace économique européen) et de la Suisse.

Les régulateurs de l’Union européenne avaient ouvert en juillet une enquête antitrust sur le regroupement de Teams par Microsoft avec d’autres produits Office, invoquant des problèmes anticoncurrentiels.

« Nous apprécions la clarté qui est apparue sur plusieurs des préoccupations lors de discussions approfondies et constructives avec la Commission européenne. Forts de cette clarté, nous pensons qu’il est important que nous commencions à prendre des mesures significatives pour répondre à ces préoccupations », a déclaré Nanna- Louise Linde, vice-présidente des affaires gouvernementales européennes de Microsoft, a déclaré jeudi dans un article de blog.

« Nous prenons note de l’annonce de Microsoft. Nous n’avons aucun autre commentaire à faire », a déclaré un porte-parole de l’UE à CNBC.

— Silvia Amaro de CNBC a contribué à ce rapport