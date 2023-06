Microsoft va augmenter les prix des abonnements Xbox Series X et Game Pass

Microsoft s’apprête à augmenter les prix de Xbox série X console ainsi que les abonnements Xbox Game Pass et Game Pass Ultimate dans les mois à venir, a confirmé un porte-parole de Microsoft à CNET.

Le géant de la technologie devrait augmenter le prix de la Xbox Series X dans la plupart des pays – à l’exception des États-Unis, du Japon, du Chili, du Brésil et de la Colombie – le 1er août. Le nouveau prix de la console devrait être le suivant : 480 £ au Royaume-Uni, 550 euros sur la plupart des marchés européens, 650 $ CA au Canada et 800 $ AU en Australie.

Les abonnements XBGP et XBGPU devraient également passer de 10 $ à 11 $ par mois et de 15 $ à 17 $ par mois, respectivement. Ces prix devraient changer le 6 juillet pour les nouveaux membres et le 13 août pour presque tous les autres. Si vous êtes abonné au Game Pass en Allemagne, le prix de votre Game Pass n’augmentera pas avant le 13 septembre.

Le Xbox série S et les prix du PC Game Pass ne devraient pas augmenter.

Bien que les augmentations de prix ne soient jamais amusantes pour les consommateurs, ce changement n’est pas particulièrement surprenant. En 2022, Sony a annoncé il augmentait le prix de sa PlayStation 5 dans certains pays, et les augmentations de prix de Microsoft pour la Xbox Series X correspondent à celles prévues par Sony pour la PS5.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré à l’époque que l’augmentation du prix de la PS5 était due à « l’environnement économique mondial actuel ». Bien que Microsoft n’ait pas expliqué pourquoi il augmentait le coût de sa console, cela est probablement dû à des raisons similaires.

Game Pass est également une si bonne affaire pour les consommateurs que Microsoft a perdu de l’argent sur les jeux à cause du service, selon un rapport d’avril du Autorité britannique de la concurrence et des marchés relatif à L’offre de Microsoft pour racheter Activision Blizzard.

Voici quelques-uns des jeux que vous obtenez avec un abonnement Xbox Game Pass. Dan Ackerman/Crumpe

« Microsoft a également fait valoir que son analyse interne montre une [redacted]% de baisse des ventes de jeux de base douze mois après leur ajout sur Game Pass », indique le rapport.

Microsoft a laissé de l’argent sur la table avec Game Pass, donc la société devait augmenter le prix de ses abonnements à un moment donné. Même avec ces augmentations de prix, les deux abonnements sont une très bonne affaire.

Avant cette hausse des prix, un abonnement d’un an à XBGP ou XBGPU coûterait respectivement 120 $ ou 180 $. Après les augmentations de prix, un abonnement d’un an à XBGP coûtera 132 $ et le coût d’un abonnement d’un an à XBGPU sera de 204 $.

À titre de comparaison, le coût d’un nouveau jeu Xbox AAA au lancement est de 70 $, et c’est si vous achetez la version standard, et non une version de luxe ou une édition spéciale, d’un jeu. Ainsi, vous pouvez acheter entre deux et trois nouveaux jeux par an pour le même prix qu’un abonnement d’un an, ce qui vous donne accès à plus de 450 jeux.

Alors oui, les augmentations de prix vont piquer, mais les abonnements sont toujours une meilleure valeur que l’achat de copies physiques de jeux si vous prévoyez de jouer à beaucoup de jeux.

Pour en savoir plus, découvrez ce qu’il faut savoir sur le Xbox série X et Série S et quelle console est faite pour vous.