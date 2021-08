Microsoft UK réduit Surface Duo à 679 £

Microsoft UK vend désormais le Surface Duo à plus de 50 % de remise par rapport à son prix de vente initial de 1 400 £. Le téléphone Android Surface Duo peut être acheté directement auprès de Microsoft pour 679 £ TTC pour le modèle de base de 128 Go. C’est 729 £ pour la variante 256 Go.

Le Surface Duo a vu des remises similaires dans le magasin américain de Microsoft où il coûte 649 $ (ou 699 $ pour les 256 Go). Le téléphone a vu des prix même inférieurs à 400 $ pour la variante AT&T verrouillée par l’opérateur.

Les remises importantes du smartphone coûteux peuvent être attribuées à la mauvaise qualité de construction du matériel autour du port de charge et au coût élevé de réparation du téléphone. La configuration terne de la caméra du Duo n’était pas non plus à la hauteur des autres produits phares.





Microsoft Surface Duo 2 (la source)

Un successeur avec un triple réseau de caméras à l’extérieur, une prise en charge NFC, et il serait également alimenté par le Snapdragon 888. Un nouveau Surface Duo pourrait arriver vers septembre ou octobre.

La source