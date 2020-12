Microsoft Corp travaille sur des processeurs internes pour les serveurs exécutant ses services de cloud computing et sa gamme d’ordinateurs personnels Surface, réduisant potentiellement sa dépendance à l’égard d’Intel, a déclaré à Reuters une personne familière avec le sujet. Les puces utiliseraient la technologie d’Arm, a déclaré la personne, qui est en cours d’acquisition par Nvidia Corp pour 40 milliards de dollars.

Bloomberg a précédemment signalé le mouvement de Microsoft. Microsoft s’appuie fortement sur Intel et Advanced Micro Devices Inc pour fournir les puces de ses services de cloud computing Azure ainsi que de ses Surface PC. Mais la société avait déjà travaillé avec Ampere Computing et Marvell Technology Group Ltd sur des puces de serveur basées sur Arm, et avec Qualcomm Inc pour un processeur basé sur Arm dans son appareil Surface Pro X.

Maintenant, Microsoft a rejoint des entreprises comme Apple pour concevoir sa propre puce personnalisée basée sur Arm. Le mois dernier, Apple a sorti des ordinateurs Mac basés sur sa puce M1 conçue par la maison. La personne familière avec le sujet a déclaré que Microsoft travaillait avec des cœurs informatiques sous licence d’Arm, plutôt que de concevoir ses propres cœurs personnalisés comme le fait Apple.

Arm a refusé de commenter. Le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré que le géant de la technologie basé à Redmond, à Washington, considérait les semi-conducteurs comme un domaine d’intervention clé. « Le silicium étant un élément fondamental de la technologie, nous continuons d’investir dans nos propres capacités dans des domaines tels que la conception, la fabrication et les outils », a-t-il déclaré dans un communiqué.