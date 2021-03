Microsoft travaille sur une nouvelle application Xbox qui permettra aux nouvelles consoles Xbox de diffuser des jeux sous Windows

Microsoft travaille sur une nouvelle application Xbox Game Streaming pour les PC Windows, qui comprend également l’accès à la plate-forme de jeu en nuage xCloud de la société. Le développement de la nouvelle application en cours est une gracieuseté de The Verge, qui a également réussi à accéder à la dernière version de l’application Xbox Game Streaming pour Windows. Selon le rapport publié dans The Verge, l’application permettra aux utilisateurs de Windows de diffuser des jeux à partir de leurs consoles Xbox Series S, Xbox Series X et xCloud. La version achetée par les gens de The Verge est une version bêta interne et n’est donc pas un produit entièrement fini.

Les nouvelles consoles Xbox ne peuvent actuellement pas diffuser de jeux de la console vers les PC Windows, car cette fonctionnalité n’est pas prise en charge sur l’application Xbox Console Companion existante. La nouvelle application Xbox Game Streaming résoudra ce problème et apportera également le streaming xCloud sur les PC Windows pour la première fois. The Verge a également donné un bref aperçu des caractéristiques et des fonctionnalités de la nouvelle application Xbox, affirmant que la fonction de lecture à distance Xbox fonctionne de la même manière que le compagnon de console existant et permet aux utilisateurs de réveiller à distance une console Xbox, de se connecter et de jouer à des jeux où qu’ils soient. sommes.

Il existe également une prise en charge tactile complète, permettant à Surface et à d’autres appareils tactiles de jouer à des jeux Xbox sans avoir à connecter une manette. Le rapport Verge indique également que Microsoft prépare également une forme de prise en charge du gyroscope sur la nouvelle application Windows. Cette fonction, cependant, ne semble pas encore pleinement fonctionnelle.

Microsoft préparerait également des flux 1080p pour xCloud, au lieu de la résolution 720p actuelle sur laquelle il atteint son maximum. Désormais, on ne sait pas exactement quand l’application sera déployée pour les utilisateurs finaux, mais la rumeur dit que Microsoft prévoit un événement «Quoi de neuf pour les jeux» pour le mois prochain et on pense que l’application pourrait être dévoilée pendant cet événement .