Microsoft transforme Surface Duo en Xbox

Duo de surface de Microsoft. On en parle pas beaucoup. Cependant, Microsoft a envoyé une mise à jour de l’application Xbox Cloud Gaming cette semaine, transformant le Surface Duo en une Xbox mobile avec des commandes à l’écran fonctionnelles. Nous parlons maintenant!

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, avec l’application mise à jour, vous pouvez faire pivoter la tablette sur le côté et entrer dans une nouvelle interface utilisateur. Lorsque vous ouvrez un titre pris en charge, les commandes de jeu à l’écran apparaissent et vous êtes prêt à jouer à vos jeux. Bien que ce ne soit pas aussi bon qu’un véritable contrôleur Xbox, c’est toujours assez génial et me rend en fait très légèrement intéressé par l’un de ces appareils.

Si vous possédez un Surface Duo, allez-y! Il y a de fortes chances que vous n’en possédiez pas.

Microsoft transforme son Surface Duo en une Xbox portable aujourd’hui. La dernière mise à jour de l’application pour Xbox Cloud Gaming (xCloud) vous permet d’utiliser un écran pour les commandes tactiles et l’autre pour le jeu. C’est comme une Nintendo 3DS avec des jeux Xbox. Détails ici: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC – Tom Warren (@tomwarren) 24 mai 2021

// Engadget