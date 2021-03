Microsoft Teams pour obtenir une prise en charge du chiffrement de bout en bout, Teams Connect, de nouvelles mises en page vidéo et plus encore

Microsoft Teams reçoit de nombreuses mises à jour cette année alors que le travail à domicile se poursuit dans plusieurs régions du monde au milieu de la pandémie COVID-19. Microsoft a annoncé les mises à jour le premier jour de l’événement virtuel Ignite Spring 2021 en cours, où il a également affirmé que les dernières fonctionnalités de Teams permettraient même un « monde du travail hybride ». Le géant de la technologie basé à Redmond, dans l’État de Washington, a introduit une nouvelle fonctionnalité de partage de canaux appelée Teams Connect, plusieurs modes vidéo pour les réunions, une expérience de webinaire améliorée, etc. Un autre point fort notable est l’introduction du cryptage de bout en bout (E2EE) pour les appels VoIP 1: 1 Teams ad hoc.

À partir de Teams Connect pour Microsoft Teams, la société affirme que la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de partager des canaux avec n’importe qui – interne ou externe à l’organisation. Le canal partagé apparaîtra dans le locataire Microsoft Teams principal d’un individu aux côtés d’autres équipes et canaux. La fonctionnalité est actuellement disponible en aperçu privé tandis que le déploiement en masse est prévu plus tard cette année. Une autre fonctionnalité en cours de déploiement est Microsoft PowerPoint Live dans Microsoft Teams, qui permettra aux présentateurs de proposer des présentations plus attrayantes. Cette fonctionnalité élimine le processus de partage d’écran et permet aux utilisateurs d’afficher la présentation PPT directement via la plate-forme de visioconférence avec de nouveaux modes d’affichage.

Il existe un nouveau mode Présentateur qui permet aux utilisateurs de personnaliser la façon dont leur flux vidéo et leur contenu apparaissent au public. Alors que le mode Standout montre le flux vidéo de l’orateur devant le contenu partagé. Microsoft ajoutera plus tard les modes Reporter et côte à côte. Microsoft Teams ajoute un mode d’affichage dynamique qui organise «intelligemment» les éléments de la réunion pour une expérience visuelle optimale. Au fur et à mesure que des personnes se joignent à une réunion ou commencent à se présenter à une réunion, la vue dynamique des équipes ajuste automatiquement la mise en page. « Nous avons également ajouté une nouvelle option pour placer la galerie des participants en haut de la fenêtre de la réunion, vous aidant à maintenir un regard naturel », a déclaré la société dans un article de blog. La vue dynamique sera bientôt déployée.

Microsoft a également présenté les haut-parleurs intelligents Microsoft Teams qui peuvent identifier et différencier les voix de dix personnes maximum qui parlent dans une salle Microsoft Teams. Ces enceintes ont été créées en partenariat avec EPOS et Yealink. Les équipes prendront en charge le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les appels Microsoft Teams un à un. La fonctionnalité sera d’abord déployée auprès des clients commerciaux en avant-première au cours du premier semestre de cette année. Enfin, Teams améliore ses webinaires et les administrateurs peuvent ajouter jusqu’à 1 000 participants. Le système de participation aux webinaires fait également l’objet d’améliorations.