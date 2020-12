Microsoft a apporté une multitude de nouvelles fonctionnalités d’appel sur son application professionnelle Microsoft Teams. La fonctionnalité d’appel sur Teams fait l’objet d’une refonte complète et la nouvelle interface d’appel affichera les contacts, la messagerie vocale et l’historique des appels dans un seul emplacement. La nouvelle interface d’appel est conçue pour permettre à Microsoft Teams de remplacer facilement le téléphone de bureau d’un utilisateur et apporte des fonctionnalités telles que la protection anti-spam intégrée, la recherche inversée de numéros et la possibilité de fusionner les appels.

Microsoft Teams permettra également aux utilisateurs de transférer leurs appels entre mobile et ordinateur dans un proche avenir. Cela permettra aux utilisateurs de basculer entre le mobile et le bureau entre les appels audio et vidéo. Les équipes permettront également aux personnes de se joindre sans audio sur un appareil supplémentaire, ou simplement de transférer l’appel et de le terminer automatiquement sur d’autres appareils. Microsoft indique que cette fonctionnalité sera disponible au début de l’année prochaine. En outre, il existe plus d’options pour enregistrer les appels dans Microsoft Teams, notamment la possibilité d’enregistrer des réunions sur SharePoint ou OneDrive.

Parmi les mises à jour susmentionnées, Microsoft Teams bénéficie également du support Apple CarPlay. Cela permettra aux voitures équipées d’Apple CarPlay de contrôler les équipes Microsoft et d’activer Siri pour lancer ou répondre aux appels de personnes. Il n’est pas clair si ou quand Microsoft ajoutera la prise en charge d’Android Auto à l’avenir.

Cette mise à jour intervient alors que Microsoft a mis fin à la prise en charge de Teams à sa date du navigateur Web Internet Explorer 11. Les équipes ont cessé de travailler sur Internet Explorer dans le cadre des plans de Microsoft visant à tuer Internet Explorer en faveur de faire de Chromium Edge son navigateur Web principal.