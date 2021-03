Comme le message initial provenait d’un utilisateur de MacOS Mojave 10.14.2, l’administrateur de Microsoft a rassuré les utilisateurs sur le fait que les anciennes versions de micrologiciel recevront également la mise à jour Teams. La prochaine grande mise à jour pour Microsoft Teams doit être publiée en avril, la mise à niveau de MacOS pourrait donc atterrir à ce moment-là, mais il n’y a pas encore de confirmation de Microsoft. Microsoft Teams a obtenu quelques mises à niveau spécifiques à Mac dans le passé, car il cherche à atteindre plus d’utilisateurs sur iOS. Cela inclut une mise à jour récente qui permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs réunions en utilisant la Touch Bar pour MacBooks n’offrant pas de prise en charge de l’écran tactile. De plus, les clients utilisant Outlook pour Mac ont également pu profiter d’une intégration plus étroite entre Teams et Outlook après que Microsoft a déployé une nouvelle fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de partager du contenu à partir d’e-mails, dans les chats Teams.

Microsoft Teams sera bientôt beaucoup plus rapide sur MacBook et iMac. Microsoft travaille sur une mise à niveau vers Teams pour MacOS, ce qui rendra le service plus rapide et plus efficace qu’auparavant sur des appareils tels que les MacBook. Il n’y a pas de détails spécifiques sur ce que la mise à jour offrira, mais Microsoft a tout de même confirmé qu’elle est en cours d’élaboration dans l’un de ses forums de support. Dans un message sur le forum de commentaires de Microsoft Teams UserVoice, un administrateur qui s’appelle «Alex» a répondu à un message se plaignant des mauvaises performances de Microsoft Teams sur MacOS. «Alex» a dit à cet utilisateur qu’une mise à jour serait bientôt disponible pour résoudre ce problème. « Merci pour votre avis. Nous cherchons continuellement à améliorer les performances du client Mac, y compris des améliorations avec Electron 10 qui sortent. Nous abordons également de manière agressive d’autres domaines de performance autour du client Mac », a déclaré l’administrateur dans un commentaire sur le message de l’utilisateur.

