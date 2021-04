Microsoft a confirmé mardi que son logiciel de productivité Teams est de retour en ligne après une brève panne.

Dans un tweet publié mardi par un Compte de statut Microsoft 365 Utilisé pour fournir des mises à jour de service, la société a déclaré que le problème avait initialement eu un impact sur l’Europe et l’Asie avant de se propager.

« Nous avons confirmé que ce problème affecte les utilisateurs dans le monde entier », a écrit Microsoft.

Dans un tweet suivant posté juste après 9 h HE mardi, Microsoft a déclaré que Teams « fonctionnait comme prévu ».

«Si un utilisateur subit toujours un impact, il doit redémarrer ses clients pour récupérer», lit-on dans le tweet.

Plusieurs utilisateurs de Microsoft Teams avaient signalé des problèmes à Down Detector, un site Web qui suit les pannes de service en ligne. Les premiers rapports ont fait surface juste avant 6 h HE.

Parmi les problèmes les plus courants signalés sur Down Detector, citons les problèmes de connexion au serveur et les problèmes de connexion à la plate-forme.

Modifications de la confidentialité de l’iPhone:Que faites-vous avec votre application Facebook?

Roku contre Google:Roku avertit que les utilisateurs pourraient perdre l’accès à YouTube TV en raison de « clauses abusives » de Google

Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23.