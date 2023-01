Microsoft Teams Down Memes prend le relais alors que les employés de bureau «célébrent» la pause

Microsoft Teams et Outlook sont tombés en panne pour des milliers d’utilisateurs à travers l’Inde et les employés de bureau “célébrent” la panne avec des mèmes. Alors que Microsoft Corp enquête sur la question, certains employés semblent profiter des quelques minutes de pause. Il y a eu plus de 3 700 incidents de personnes signalant une panne de Microsoft Teams sur Downdetector, selon un rapport de Reuters.

La panne survient à un moment où les licenciements massifs de technologies ont secoué le monde. Naturellement, certains employés pensaient qu’ils allaient être licenciés, tandis que d’autres craignaient que le travail ne s’accumule pour le lendemain. Ces mèmes capturent toute la gamme des émotions que les gens ressentent.

Si la panne des équipes vous a permis de faire une petite pause, consultez les mèmes ici.

“Définissez votre statut sur” Revenez tout de suite “et prenez une collation, mon ami”, a tweeté Microsoft Teams.

Définissez votre statut sur “Revenez tout de suite” et prenez une collation, mon ami.— Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) 24 janvier 2023

Les licenciements massifs dans les technologies à partir de 2022 semblent se poursuivre cette année. En fait, plus de 1 600 employés de la technologie sont licenciés par jour en moyenne en 2023 dans le monde, y compris en Inde, a rapporté l’IANS. Parmi les entreprises qui ont licencié une grande partie de leur personnel figurent ShareChat, Ola, Skit.ai, Dunzo et bien d’autres. Nous sommes à peine un mois dans l’année, et 91 entreprises ont licencié plus de 24 000 employés technologiques au cours des 15 premiers jours de ce mois. Amazon a annoncé le licenciement de 18 000 employés dans le monde, dont près de 1 000 en Inde. Microsoft aurait prévu de licencier 11 000 employés, selon un rapport ADN.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici