Microsoft suspend temporairement les mises à jour hebdomadaires de Windows 10

Microsoft a annoncé qu’il cesserait temporairement de fournir des aperçus des prochaines mises à jour de Windows 10.

Ceux-ci sont généralement publiés chaque semaine pour les membres du programme Windows Insider, permettant aux utilisateurs de tester sur route les nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient officiellement déployées. Les canaux Beta et Release Preview sont temporairement suspendus, Microsoft se concentrant sur des mises à jour cumulatives plus petites dans le canal de développement plus expérimental.

Microsoft a confirmé la nouvelle dans un article de blog officiel détaillant la Build 21390. L’article avait été initialement publié le 26 mai, mais a été récemment mis à jour avec les détails du déménagement. « Avoir Insiders dans le test Dev Channel, cela sera extrêmement utile, et nous reprendrons bientôt nos vols normalement », indique-t-il dans la note. À première vue, tout cela a du sens. Mais il pourrait y avoir plus. Windows 11 est-il la vraie raison de la décision ? Beaucoup de gens soupçonnent qu’il y a une raison totalement différente pour l’arrêt temporaire. Microsoft a récemment annoncé qu’il organiserait un événement « Quelle est la prochaine étape pour Windows » le 24 juin. Dans le livestream officiel, la société devrait révéler ses prochains plans pour Windows, qu’il s’agisse de mises à jour de Windows 10 ou d’un tout nouveau système d’exploitation. Lors de la conférence des développeurs Build le mois dernier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que Windows recevrait bientôt « l’une des mises à jour les plus importantes de la dernière décennie ». Cela ouvre plein de possibilités. Le programme Windows Insider permet aux membres de tester de nouvelles fonctionnalités à l’avance. Les développeurs ne veulent pas les rendre disponibles pour le moment, seuls les correctifs de bogues étant fournis. Cela soulève la question : qu’est-ce que Microsoft présentera exactement le 24 juin ? Jusqu’à récemment, on supposait que la mise à jour 21H2 « Sun Valley » serait la version Windows la plus importante de 2021. Les rumeurs suggèrent que cela comprendra une nouvelle interface utilisateur et des fonctionnalités supplémentaires notables. Les mises à jour semestrielles des « fonctionnalités » de Windows 10 ont été relativement mineures récemment, des changements plus importants sont donc attendus. Cependant, il y a aussi des indications que l’événement du 24 juin sera utilisé pour présenter plus que la simple mise à jour 21H2. Mary Jo Foley de ZDNet s’attend à ce que Microsoft présente une toute nouvelle version de Windows destinée principalement aux consommateurs. Cela intégrerait probablement de nombreuses fonctionnalités de Sun Valley, ainsi que certains éléments de conception de Windows 10X, désormais annulé.



L’événement devrait débuter à 11h HE / 16h BST / 17h CET le 24 juin. Image : Microsoft

Il est logique de cibler l’utilisateur final, étant donné que les fonctionnalités supposées de Sun Valley se concentrent principalement sur les jeux et le divertissement. Cela n’a pas de sens de forcer les entreprises à télécharger une mise à jour qui ne sera pas particulièrement utile. Il y a aussi une chance qu’il vienne avec des bugs. « Windows 11 » ou simplement « Windows » ? En conséquence, il existe désormais plusieurs options pour le 24 juin. Microsoft pourrait enfin annoncer le très attendu Windows 11, ou nous pourrions simplement voir une nouvelle version de Windows portant un nom différent. Il est également possible que Microsoft abandonne complètement le système de numérotation, le qualifiant simplement de « nouveau Windows ». Cependant, ce dernier pourrait devenir déroutant à long terme, en particulier s’il est mis à jour au cours de nombreuses années. Quoi qu’il arrive, les membres du programme Windows Insider peuvent s’attendre à ce que les versions d’aperçu hebdomadaires reviennent dans un avenir pas si lointain. Cette histoire était basée sur un article paru à l’origine sur notre site partenaire, PC-Welt. Traduction par Anyron Copeman.