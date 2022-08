Microsoft Surface Pro 9 : tout ce que vous devez savoir

Après plusieurs années de mises à niveau mineures, Microsoft a sorti le Windows 2-en-1 que beaucoup réclamaient en 2021.

La Surface Pro 8 a introduit une multitude de mises à niveau par rapport à son prédécesseur, notamment un écran plus grand à 120 Hz avec des cadres minces, une meilleure autonomie de la batterie et des caméras améliorées. Nous avons également obtenu la mise à niveau habituelle du processeur, alors qu’il s’agissait de l’un des premiers appareils à exécuter Windows 11 prêt à l’emploi.

Mais en supposant que Microsoft revienne à son cycle de mise à jour traditionnel, nous attendons la Surface Pro 9 d’ici la fin de 2022. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira la Surface Pro 9 ?

Microsoft n’a pas encore confirmé l’existence d’un successeur de Surface Pro 8, sans parler de toute date de sortie potentielle. En l’absence d’autres rumeurs jusqu’à présent, notre meilleure estimation provient de la date de sortie ou des entrées précédentes :

Surface Pro 8 – Octobre 2021

Surface Pro 7+ (pour les entreprises et l’éducation) – janvier 2021

Surface Pro 7 – Octobre 2019

Surface Pro 6 – Octobre 2018

Surface Pro 5 – Juin 2017

Mis à part l’année 2020 touchée par la pandémie, il semble que Microsoft se soit installé dans un cycle de mise à jour régulier pour la Surface Pro. Cela rend probable que nous verrons le Pro 9 dans Octobre 2022, même si l’événement de lancement pourrait avoir lieu quelques semaines plus tôt. Nous pourrions également voir quelque chose de complètement différent cette année.

Combien coûtera la Surface Pro 9 ?

Encore une fois, notre meilleure estimation du prix de Surface Pro 9 provient du RRP original des générations précédentes :

Surface Pro 8 – à partir de 999 £ / 999,99 $ US

Surface Pro 7+ – à partir de 909 £ / 899,99 $ US

Surface Pro 7 – à partir de 799 £ / 749 $ US

Surface Pro 6 – à partir de 879 £ / 899 $ US

Surface Pro 5 – à partir de 799 £ / 799 $ US

Comme vous pouvez le voir, le coût de la Surface Pro a fluctué ces dernières années. L’augmentation de prix du Pro 8 reflète plusieurs mises à niveau clés, mais son successeur ne sera probablement pas beaucoup plus abordable.

Une liste non officielle prétendant être la Surface Pro 9 sur Laptop6 suggère qu’elle sera au prix de 1 299 $ aux États-Unis. Cela vous donne soi-disant un modèle i5 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui représenterait une hausse de prix de 100 $ par rapport au Pro 8. Cependant, il n’y a aucun moyen de vérifier les informations sur un site dont nous n’avons jamais entendu parler auparavant.

N’oubliez pas que tout prix que vous payez n’inclura probablement pas le Type Cover une fois de plus. Si Microsoft s’en tient à la même version que la Surface Pro 8, cela vous coûtera 129,99 $ / 149,99 £ supplémentaires en payant le prix fort.

Attendez-vous à un facteur de forme similaire à la Surface Pro 8

Quelles sont les spécifications et les nouvelles fonctionnalités de la Surface Pro 9 ?

La Surface Pro 9 devrait être dévoilée dans quelques semaines seulement, mais Microsoft a réussi à stopper de nombreuses fuites. En fait, le seul béton que nous avons pu trouver provient du site technologique Laptop6, dont la liste prétend être l’appareil.

Il n’y a pas beaucoup de surprises ici, avec le passage aux processeurs Intel de 12e génération, la seule mise à niveau évidente. Seul le i5-12600K est mentionné, mais il y aura probablement à nouveau l’option pour i7. La série Ryzen 6000 d’AMD est une autre option, avec uniquement des processeurs de bureau Ryzen 7000 attendus jusqu’en 2023. Cependant, nous attendons des processeurs Intel et des GPU intégrés (Iris Xe) sur tous les modèles.

En supposant que le Pro 8 passe aux processeurs Alder Lake, sa nouvelle architecture hybride comprend des cœurs spécifiques pour les performances et l’efficacité énergétique. Ce dernier devrait bénéficier de la durée de vie de la batterie, bien que la liste Laptop6 suggère que Microsoft réclamera toujours “jusqu’à 16 heures d’utilisation typique de l’appareil”. Étrangement, il est également indiqué que vous obtiendrez un adaptateur de 60 W dans la boîte, contre 65 W sur le Pro 8. Encore une fois, vous devriez prendre ces spécifications avec une pincée de sel.

Il est peu probable que l’écran 13 pouces, 2880 × 1920 change, en particulier avec l’introduction par Microsoft d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz sur le Pro 8. Il n’est pas nécessaire d’avoir une résolution plus élevée, mais ce serait bien que l’écran PixelSense (LCD) soit remplacé par OLED à un moment donné. Cela ouvrirait la voie à l’ajout d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, mais rien n’indique qu’il arrive sur le Pro 9.

Les deux ports USB-C de la Surface Pro 8 prennent en charge Thunderbolt 4 pour un transfert de données rapide. Ils peuvent être utilisés pour le chargement, mais le câble de chargement magnétique dans la boîte est conçu pour être utilisé avec le port propriétaire Surface Connect. Cela a tendance à être plus frustrant qu’utile, alors j’espère que Microsoft l’abandonnera et adoptera pleinement la charge USB-C sur le Pro 9. L’ajout de quelques ports supplémentaires ne ferait pas de mal non plus, bien qu’il ne semble pas que l’un ou l’autre se produise.

Plus de ports Surface Pro seraient les bienvenus

Mais la Surface Pro 9 pourrait-elle fusionner avec la Surface Pro X cette année ? C’est ce que Zac Bowden de Windows Central a suggéré, étant donné qu’il y a maintenant très peu de différences entre eux. Le seul changement apporté par Microsoft en 2021 a été d’ajouter une option Wi-Fi uniquement, et le Pro 8 semble désormais remarquablement similaire.

Ce serait facile à mettre en œuvre, simplement en ajoutant des configurations supplémentaires qui utilisaient une puce basée sur ARM plutôt qu’une puce Intel. Ce serait l’occasion idéale d’ajouter le support 5G en même temps, surtout s’il est basé sur le Snapdragon 8cx Gen 3. Cependant, malgré les solides antécédents de Bowden pour les nouvelles de Surface, ce n’est que son opinion et non basée sur des informations privilégiées. Il n’y a également aucun signe que Microsoft s’éloigne de la 4G sur le Pro 9.

À en juger par une vidéo sur la chaîne YouTube officielle de Surface, il semble que Microsoft adopte les nouvelles règles de l’UE sur le “droit à la réparation”. La vidéo en question concerne le Surface Laptop SE axé sur l’éducation, mais j’espère que c’est un signe des choses à venir pour les futurs appareils grand public.

