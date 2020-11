Microsoft Surface Pro 8, les images du Surface Laptop 4 ont fui, n’offre aucun changement de conception

Microsoft devrait organiser une annonce de produit discrète à la mi-janvier de l’année prochaine, qui introduira deux nouveaux appareils Surface – le Surface Laptop 4 et deux variantes du Surface Pro 8, dont l’une serait dotée d’une connectivité LTE. La fuite provient de l’agence de certification coréenne, qui a récemment autorisé les trois appareils à la vente au détail. En termes d’apparence générale, les appareils ressemblent exactement à l’apparence des tablettes et des ordinateurs portables Surface de Microsoft à travers les générations. Le Surface Laptop 4, vu d’en haut dans son avatar noir, a ses bords carrés typiques, tandis que la tablette Windows Surface Pro 8 a les côtés légèrement anguleux que nous y voyons depuis toujours.

La Surface Pro 8 semble également conserver des lunettes plutôt importantes, ce qui nous indique que la refonte des modèles 2021 Surface Pro et Surface Laptop ne sera pas une refonte importante. Les choses vont probablement se ressembler à peu près et fonctionner de la même manière. Un rapport de Windows Central affirme en outre que la mi-janvier est le moment où les deux appareils peuvent être lancés, et les deux appareils comporteront des processeurs Intel de 11e génération avec des graphiques intégrés Iris Xe. Le Surface Laptop 4, en plus de cela, devrait également obtenir des références de configuration AMD pour accroître son attrait sur le marché.

Parallèlement à cela, le rapport Windows Central fait également une déclaration intéressante – à côté de ces deux nouveaux appareils Surface, Microsoft pourrait utiliser son lancement à la mi-janvier pour annoncer le Surface Duo – l’implémentation unique de Microsoft d’un appareil informatique hybride à double écran, sur plus de marchés. Ce serait particulièrement plus intéressant, car le Surface Duo tente de répondre à une nouvelle catégorie et de créer en fait une niche qui lui est propre. Le Surface Pro et le Surface Laptop, quant à eux, seraient des fonctionnalités itératives de la gamme d’appareils Microsoft 2021. Parallèlement à cela, Microsoft peut également introduire une variante de couleur noire de la Surface Go 2.

Tout compte fait, bien que les gammes Surface Pro et Surface Laptop de Microsoft aient été saluées par la critique, elles n’ont pas réussi à frapper le genre de fanfare que d’autres matériels de géants du logiciel (tels que le Google Pixel) ont généralement généré. Néanmoins, les mises à niveau itératives sont pour la plupart toujours considérées comme mineures, et pour 2021, les Microsoft Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 semblent prêts à faire des ajustements internes et non à des révisions de conception.