Microsoft Surface Pro 7 Plus, Surface Hub 2S 85 pour les clients professionnels lancés en Inde: prix, spécifications

Microsoft a annoncé aujourd’hui le lancement de Surface Pro 7 Plus for Business en Inde aux côtés du Surface Hub 2S 85 pour les clients professionnels et éducatifs. La Surface Pro 7 Plus qui a fait ses débuts dans le monde plus tôt cette année comprend les processeurs Tiger Lake d’Intel, plus de RAM et une variante LTE en option. D’autre part, le Surface Hub 2S 85 dispose d’un grand écran de 85 pouces et d’une gamme de capteurs intégrés.

En termes de prix, le prix de la Microsoft Surface Pro 7 Plus en Inde commence à Rs 83 999 pour le modèle de processeur Intel Core i3 de base de 11e génération couplé à 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Il monte à Rs 2,58,499 pour le modèle avec processeur Intel Core i7 de 11e génération associé à 32 Go de RAM + 1 To de stockage SSD. Le prix du Microsoft Surface Hub 2S 85 dans le pays est fixé à Rs 21,44,999. Les lecteurs peuvent consulter la liste complète des prix ci-dessous.

Le Microsoft Surface Pro 7 Plus for Business fonctionne sur Windows 10 Pro et est livré avec un écran PixelSense de 12,3 pouces avec une résolution de 2736×1824 et un rapport hauteur / largeur de 3: 2. Il dispose d’un multi-touch 10 points avec une densité de pixels de 267ppi. La Surface Pro 7 Plus est alimentée par un processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération pour le modèle Wi-Fi, tandis que la variante LTE est livrée avec un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération. Le modèle Intel Core i3 de la Surface Pro 7 Plus est livré avec Intel UHD Graphics, et les modèles Core i5 et Core i7 sont livrés avec Intel Iris Xe Graphics. La variante Wi-Fi offre jusqu’à 32 Go de RAM, tandis que l’option LTE atteint au maximum 16 Go de RAM. En termes de stockage, le modèle Wi-Fi de la Surface Pro 7 Plus est livré avec jusqu’à 1 To de stockage SSD amovible et le modèle LTE avec jusqu’à 256 Go de stockage SSD amovible. Il existe également une caméra arrière de 8 mégapixels avec capacité vidéo Full HD 1080p et une caméra frontale de 5 mégapixels avec enregistrement 1080p.

Avec la Surface Pro 7 Plus, Microsoft a introduit une solution SSD amovible à des fins de conservation des données. Microsoft affirme que la nouvelle solution a été mise en place pour répondre aux besoins de sécurité et de confidentialité des entreprises et des établissements d’enseignement. L’option de connectivité sur la Microsoft Surface Pro 7 Plus comprend Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, un port USB Type-C, une prise casque 3,5 mm, un lecteur de carte microSD. La version LTE de la Surface Pro 7+ dispose également d’un emplacement pour carte SIM.

En revanche, le Microsoft Surface Hub 2S 85 pouces dispose d’un écran PixelSense 4K (3840 x 2160 pixels) avec un rapport hauteur / largeur 16: 9 et In-cell Touch avec 20 points de contact simultanés. Il est alimenté par le processeur Intel Core i5 quadricœur de 8e génération, Intel UHD Graphics 620, 8 Go de RAM et 128 Go SSD. Les options de connectivité incluent USB Type-A, mini-DisplayPort, HDMI, USB Type-C avec DisplayPort, RJ45 Gigabit Ethernet, trois autres ports USB Type-C, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. D’autres caractéristiques notables incluent des haut-parleurs stéréo à 3 voies, une connectivité USB-C et un champ de vision horizontal de 90 degrés (HFOV).