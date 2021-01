Microsoft a une Surface Pro 7 rafraîchie Plus bientôt disponible pour les entreprises et les établissements d’enseignement. Il ressemble exactement à la Surface Pro 7, dans les dimensions, le panneau d’affichage et le placement des ports, mais avec quelques modifications notables sur la fiche technique.

L’écran est le même écran PixelSense de 12,3 pouces et vous obtenez toujours le port USB-C unique + le port USB-A + la prise casque 3,5 mm et le port Surface Connect. La durée de vie de la batterie est désormais évaluée à 15 heures d’utilisation mixte (la Surface Pro 7 était évaluée à 10,5 heures) grâce à une batterie plus grande de 50,4 Wh (contre 46,5 Wh du 7 Pro) et à l’efficacité améliorée des nouveaux processeurs Intel Core.

Les processeurs Intel de 11e génération alimentent la Surface 7 Pro Plus. Le modèle Core i3 (1115G4) commence à 899 $ et est livré avec 8 Go de RAM + 128 Go de SSD, tandis que le modèle Core i5 (1135G7) est le seul à proposer une option compatible LTE. Ce modèle coûte 1149 $ et est équipé d’un modem Qualcomm Snapdragon X20 LTE – donc pas de 5G. Enfin, un modèle Core i7 (1165G7) au maximum avec 32 Go de RAM + 1 To SSD coûtera 2799 $.

Les modèles Wi-Fi prendront en charge une carte microSDXC tandis que le modèle LTE remplace simplement l’emplacement d’extension au profit d’un emplacement pour carte nanoSIM.

Selon Le bord, L’équipe matérielle de Microsoft a totalement inversé les composants internes de la Surface Pro 7 afin de rendre le composant SSD amovible. Dans le même temps, le TDM (modèle de conception thermique) a été mis à jour, ce qui a permis à une batterie légèrement plus grande de tenir dans le même espace. La décision de Microsoft de rafraîchir le matériel plutôt que de remplacer le Pro 7 par une «Surface Pro 8» incombait davantage aux entreprises à garder son facteur de forme cohérent.

Cela nous rappelle. À l’heure actuelle, Microsoft ne proposera la Surface 7 Pro Plus qu’aux entreprises et aux clients de l’éducation. On ne savait pas s’il serait un jour disponible directement pour les consommateurs, mais la tablette / PC Windows 10 arrivera le 15 janvier aux États-Unis pour les clients éligibles. Il arrivera éventuellement aux clients au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et dans la plupart des pays d’Europe.

La source