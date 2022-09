Microsoft Surface Laptop Studio 2 : Tout ce que vous devez savoir

Lors de l’événement Microsoft de septembre 2021, la société a dévoilé la dernière nouveauté de sa gamme : le Surface Laptop Studio.

Remplaçant la gamme Surface Book, il offre une fonctionnalité 3 en 1 via une nouvelle charnière dynamique. Vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur portable ordinaire de 14,4 pouces, tirer l’écran vers l’avant en “mode scène” ou le poser à plat en “mode studio”. C’est dans ce dernier cas que le dernier stylet Slim Pen 2 de Microsoft prend tout son sens.

Comme mentionné dans notre examen complet, chacun d’eux est vraiment utile, bien qu’il y ait encore place à l’amélioration. Bien que l’original soit sorti il ​​y a près d’un an, il n’y a aucun signe de son successeur en 2022. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le Surface Laptop Studio 2 ?

Avec une seule génération de Surface Laptop Studio jusqu’à présent, il est difficile de prédire quand la prochaine arrivera. Jusqu’à présent, notre meilleure estimation provient de l’écart entre les versions du Surface Book, un appareil qui a maintenant été remplacé par le Laptop Studio :

Cela suggère que nous attendrons plus de deux ans entre les générations, bien que le Laptop Studio soit arrivé 17 mois après le Book 3. Quoi qu’il en soit, ce serait une grande surprise de voir une deuxième génération avant la fin de 2022 – ne le faites pas. attendez-vous à l’événement rumeur d’octobre Surface.

Quelque part en 2023 semble le plus probable. À moins qu’il ne s’agisse d’un rafraîchissement mineur, ce sera probablement à nouveau en septembre ou octobre. Cependant, ce n’est qu’une supposition à ce stade.

Combien coûtera le Surface Laptop Studio 2 ?

Le prix est l’une des dernières choses à être révélée sur un produit – vous devrez peut-être attendre le lancement de Laptop Studio 2. Mais à moins qu’il n’y ait des mises à niveau substantielles, il est probable qu’il soit à peu près conforme à l’original :

Core i5, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage : 1 599,99 $/1 449 £

Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 799,99 $/1 649 £

Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 2 099,99 $/1 899 £

Core i7, 32 Go de RAM, 1 To de stockage : 2 699,99 $/2 477 £

Core i7, 32 Go de RAM, 2 To de stockage : 3 099,99 $/2 879 £

Malgré des taux d’inflation élevés dans le monde, il est possible que le prochain Laptop Studio soit légèrement moins cher. Le prix est l’une des principales choses qui compte contre l’original, ce qui le rend difficile à justifier pour le consommateur moyen. Apporter ce facteur de forme à un public plus large sera sûrement l’une des ambitions de Microsoft.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités de Surface Laptop Studio 2 ?

Il n’y a pas de rumeurs de spécifications concrètes pour le Laptop Studio 2 à ce stade, ce qui suggère que sa sortie est loin. Même ainsi, il y a quelques suppositions éclairées que nous pouvons faire.

Il est presque certain que l’appareil bénéficiera d’une mise à niveau du processeur. Le 11e-gen processeurs disponibles dans l’original sont déjà obsolètes, et 13e-gen puces pour ordinateurs portables sont attendues en 2023 – les options de la prochaine gamme Raptor Lake semblent les plus probables.

Microsoft peut s’en tenir uniquement aux modèles Core i5 et i7, mais ce serait bien de voir Core i9 sur les configurations les plus chères. Il est susceptible d’être associé à une carte graphique discrète, potentiellement de la gamme phare GeForce RTX 40, mais probablement pas le GPU le plus puissant de Nvidia.

Le RTX 3050 Ti sur le Laptop Studio d’origine n’est disponible qu’avec un modèle Core i7 – ce serait bien de le voir disponible avec Core i5 plutôt qu’avec des modèles haut de gamme. Les graphiques intégrés sont encore susceptibles de faire leur apparition, bien que cela puisse être le prochain Iris Xe 2 d’Intel plutôt que l’actuel Iris Xe.

La conception de Laptop Studio étant généralement bien accueillie, des changements substantiels sont peu probables ici. Ce sera probablement toujours un appareil 14,4 pouces, 3 en 1 avec les trois mêmes modes.

Anyron Copeman / Fonderie

Microsoft peut choisir de mettre à niveau l’écran, bien que la société semble toujours satisfaite de l’écran LCD plutôt que de l’OLED. L’écran a déjà une résolution élevée de 2400 × 1600 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui peuvent s’ajuster dynamiquement en fonction de ce que vous faites – aucune amélioration n’est nécessaire.

Vous pouvez en dire autant de l’impressionnant capteur 1080p et IR qui garantit d’excellents appels vidéo et un déverrouillage fiable du visage. Mais ce serait bien de voir un scanner d’empreintes digitales séparé, potentiellement intégré au bouton d’alimentation.

Compte tenu de l’épaisseur du Laptop Studio, il doit y avoir plus de ports. Ajouter USB-A et HDMI à la prise casque USB-C et 3,5 mm existante serait formidable, et abandonner le port Surface Connect pour le chargement USB-C pourrait libérer de l’espace.

Plus de ports sont nécessaires sur le Laptop Studio de deuxième génération Anyron Copeman / Fonderie

La durée de vie de la batterie est déjà une force clé de l’appareil, mais ce serait bien d’augmenter la capacité maximale de 58 Wh. Il faut également actuellement plus de deux heures pour une charge complète, ce qui doit être amélioré lors de la prochaine itération.

Comme vous pouvez le voir, quelques petites améliorations pourraient faire du Surface Laptop Studio de deuxième génération un appareil beaucoup plus attrayant. Mais rien n’a été confirmé ou même rumeur à ce stade – nous mettrons à jour cet article une fois que plus d’informations seront connues.

