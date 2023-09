Microsoft Surface Laptop Studio 2 et Laptop Go 4 détaillent la fuite avant l’événement AI

Le prochain événement spécial de Microsoft, le 21 septembre, sera davantage du type « laissez-nous vous parler de la merveille de notre IA » qui semble figurer dans le manuel marketing de cette année, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y en aura pas. Le matériel Surface, depuis longtemps un incontournable des annonces annuelles d’automne de Microsoft.

Selon photos et informations recueillies par le site WinFuture.de sur la base des informations des détaillants en Europe, nous pouvons nous attendre aux Surface Laptop Go 4 et Surface Laptop Studio 2, des mises à jour petites à modestes de leurs prédécesseurs, le Studio pour ordinateurs portables Surface et Surface ordinateur portable Go 3. Il existe généralement un nouveau modèle de tablette Surface Pro de la société – plus récemment la Surface Pro 9 – donc je ne négligerais pas nécessairement cette apparition.

Le Studio 14 pouces a été lancé en 2021 et n’a vu aucune mise à jour l’année dernière. Cette année, il recevrait une mise à jour du processeur et des graphiques vers l’Intel Core i7-13700H ou i7-13800H (il s’agit essentiellement de la même puce, mais cette dernière peut atteindre des vitesses d’horloge légèrement plus élevées) et jusqu’à la GeForce RTX de 8 Go de Nvidia. 4060 mobiles. La mise à niveau de la puce entraîne une mise à jour du Wi-Fi 6E et une version plus récente du Bluetooth.

Selon WinFuture, des informations divulguées indiquent que Microsoft a ajouté un emplacement micro SD au Surface Laptop Studio 2. Cet emplacement qui ressemble à un emplacement pour carte SD pleine taille est en fait la connexion d’alimentation propriétaire. WinFuture.de

La paire est bien adaptée au montage photo et vidéo grand public, et le 4060 offrira probablement une solide avancée pour les jeux et l’imagerie IA générative par rapport au GPU RTX 3050 Ti dans le modèle actuel – ce qui serait tout à fait conforme à la stratégie commerciale de Microsoft.

Il existerait apparemment une version qui utilise les graphiques Intel Iris Xe intégrés, mais les processeurs Intel de la série H sont destinés à être utilisés avec des graphiques discrets, de sorte que les graphiques intégrés ne sont pas les plus puissants de l’entreprise. Cependant, il fonctionne probablement plus frais sans graphiques discrets.

Il pourrait également y avoir une augmentation de la capacité de stockage – jusqu’à un SSD de 2 To – un nouveau maximum de 64 Go de mémoire LPDDR5X et l’ajout bienvenu d’un emplacement pour carte micro SD et d’une connexion USB-A. Le site mentionne au passage une augmentation de la luminosité de l’écran, mais j’espère que cela signifie également une prise en charge HDR plus robuste. Les photos montrent qu’il a les mêmes cadres d’écran qu’avant, qui étaient assez épais il y a deux ans et qui résistent encore moins esthétiquement maintenant.

Cela laisserait le Studio dans son créneau quelque peu bizarre. J’aime le design de l’écran qui s’incline et se pose presque à plat, et il n’est pas vraiment nécessaire d’opter pour un taux de rafraîchissement plus élevé que ses 120 Hz, mais cela n’a jamais semblé prendre de l’ampleur et maintenant nous avons plus de tentatives. pour aborder le marché des ordinateurs portables convertibles avec des designs pliables comme celui du nouveau Ordinateur pliable HP.

Le rafraîchissement du Surface Laptop Go 4 semble minime – seulement un passage à un Core i5-1235U. Même les choix de couleurs sont notés comme inchangés. Notez que le Go est principalement destiné au marché de l’éducation K-12, qui a besoin de plus de stabilité dans les configurations d’une année sur l’autre que les modèles grand public afin de faciliter le remplacement et les mises à niveau.

Bien que WinFuture donne des prix et une disponibilité en octobre, ceux-ci concernent l’Europe et n’ont généralement aucun rapport avec le prix ou l’expédition aux États-Unis.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.