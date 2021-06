Microsoft Surface Laptop Go au prix le plus bas jamais enregistré pour Prime Day

Les produits Microsoft Surface étaient toujours susceptibles d’être populaires le Prime Day, et Amazon n’a pas déçu.

L’une des offres les plus impressionnantes que nous ayons vues jusqu’à présent concerne le Surface Laptop Go, un tout nouvel ordinateur portable léger lancé à la fin de l’année dernière. Le modèle Intel Core i5 haut de gamme avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go est désormais réduit à seulement 738,99 £. C’est une économie de plus de 160 £ sur le prix demandé habituel, et c’est le plus bas que nous ayons jamais vu.

Rendez-vous sur Amazon pour obtenir cette offre Surface Laptop Go maintenant.

Cependant, ce n’est pas la seule bonne affaire pour Surface Laptop Go pour Prime Day. Vous pouvez également acheter la version 128 Go (complète avec le même processeur et la même RAM) pour seulement 579 £. Cette remise de 120 £ ne doit pas être ignorée, surtout lorsqu’elle ne coûte plus que 30 £ de plus que le modèle 4 Go/64 Go.

Vous devrez être membre Prime pour profiter de ces offres, mais Amazon propose une Essai gratuit de 30 jours à toute personne qui ne s’est pas inscrite au cours des 12 derniers mois. De plus, vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai sans payer un centime.

L’autre chose à savoir est le timing. Ces offres et bien d’autres expireront à minuit ce soir, avec la plupart des meilleures offres qui se vendent encore plus rapidement. Si vous souhaitez acheter un nouveau Surface Laptop Go, nous vous encourageons à ne pas attendre.

Une des principales raisons à cela est la force de l’appareil lui-même. Le Surface Laptop Go occupe actuellement la quatrième place dans notre classement des meilleurs ordinateurs portables à petit budget, se classant au-dessus de la concurrence féroce de Lenovo, Acer et HP. Nous l’avons décrit comme «un nouvel ajout convaincant à la gamme Surface» dans notre examen complet, louant ses performances solides, son clavier impressionnant et sa conception légère.

Le principal point de friction était le prix, le modèle le moins cher étant difficile à recommander et les versions plus performantes plus chères que les produits concurrents. Cependant, cette remise importante les rend beaucoup plus attrayants.

Si vous êtes un étudiant ou quelqu’un pour un ordinateur portable solide au quotidien, le Surface Laptop Go est une excellente option. Dirigez-vous vers Amazon pour obtenir l’offre Surface Laptop Go avant la fin du Prime Day.

