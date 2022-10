Microsoft Surface Laptop 5 actualisé avec des puces Intel de 12e génération, Thunderbolt 4

Le Microsoft Surface Laptop 5 est là, mais le numéro dans le nom est l’une des rares choses qui a changé par rapport aux modèles de l’année dernière. Les ordinateurs portables mis à jour ont été annoncés lors de l’événement Surface de Microsoft mercredi aux côtés du nouveau SurfacePro 9 détachable deux-en-un et un (à peine) mis à jour Surface Studio 2 Plus bureau tout-en-un.



Microsoft dévoile le Surface Laptop 5

Disponible en tailles 13,5 et 15 pouces, la principale différence par rapport au Ordinateur portable Surface 4 est le passage aux processeurs Intel Core de 12e génération, en particulier un choix d’un i5-1245U ou i7-1265U. Les performances sont 50% plus rapides que celles du Surface Laptop 4 et la durée de vie de la batterie est également un peu plus longue, a déclaré Microsoft dans son annonce.

Le changement de processeur s’accompagne également d’une mémoire DDR5 plus rapide – 8 Go, 16 Go ou 32 Go. Il est livré avec un choix de disque SSD amovible de 256 Go, 512 Go ou 1 To pour le stockage. Aussi, Ventilateurs AMD n’ont pas de chance cette fois-ci (du moins pour le moment).

Microsoft



Le Surface Laptop 5 manque de ports. Il n’y a qu’un seul port USB-C, un port USB-A 3.1, une prise casque combinée et un port Surface Connect. Un point positif, cependant, est que le port USB-C est désormais USB 4.0/Thunderbolt 4. Cependant, il semble que Microsoft ait raté le mémo sur l’amélioration des webcams intégrées et qu’il soit resté avec une résolution HD 720p pour celui du Surface Laptop 5. Autre Les fabricants de PC ont augmenté jusqu’à 1080p Full HD pour des vidéoconférences généralement plus nettes et plus détaillées.

Ironiquement, Microsoft propose deux nouveaux accessoires pour améliorer l’expérience de réunion hybride. Microsoft Presenter Plus est le premier contrôleur de présentation certifié pour Microsoft Teams. La télécommande Bluetooth fait toutes les choses habituelles du présentateur – faire avancer les diapositives, activer/désactiver le son, pointeur d’écran – mais ajoute un bouton Teams pour que vous puissiez lever ou baisser la main lors d’une réunion pour faciliter l’engagement.

Microsoft



Ensuite, il y a le Microsoft Audio Dock (ci-dessus), qui est à la fois un haut-parleur et une station d’accueil USB-C. Compatible avec Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, le haut-parleur est doté d’un woofer de 15 watts et de tweeters de 5 watts (beaucoup plus de puissance que les haut-parleurs de votre ordinateur portable) et de deux microphones antibruit orientés vers l’avant. Il dispose de boutons de volume, de lecture/pause et de sourdine intégrés, ainsi que d’un voyant d’état de sourdine, pour que vous sachiez toujours quand votre micro est sous tension.

Connectez-le à votre ordinateur portable avec son câble USB-C de 1 mètre et vous pourrez utiliser la sortie HDMI 2.0 et l’un de ses deux ports USB-C pour piloter deux écrans. L’autre port USB-C peut être utilisé pour charger des appareils ou des données, et il existe également un port USB-A 3.2.