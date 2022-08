Microsoft Surface Go 4 : tout ce que vous devez savoir

Une tablette avec clavier amovible était le produit original de la gamme Surface, mais ce n’est qu’en 2018 que les 2-en-1 de Microsoft sont devenus véritablement abordables.

C’est alors que le premier Surface Go est arrivé, ce qui en fait l’un des appareils les moins chers pour exécuter une version complète de Windows. Cela s’est poursuivi au cours de deux itérations ultérieures, bien que le Surface Go 3 ait été l’un des produits les moins excitants que Microsoft a lancés l’année dernière. Mis à part une mise à niveau du processeur, l’exécution de Windows 11 prêt à l’emploi était le seul autre changement notable.

Dans cet esprit, nous espérons que Microsoft est plus ambitieux en ce qui concerne la prochaine génération de Surface Go. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Surface Go 4 à ce stade précoce.

Quand sortira le Surface Go 4 ?

Microsoft ne révèle généralement rien sur les nouveaux produits avant une révélation officielle. Mais sans aucune autre rumeur de date de sortie jusqu’à présent, notre meilleure estimation vient des générations précédentes :

Surface Go 3 – octobre 2021

Surface Go 2 – Mai 2020

Surface Go – août 2018

Le Surface Go ne semble pas encore avoir de cycle de mise à jour régulier, ce qui rend difficile de prédire quand le prochain modèle arrivera. Cependant, Microsoft lance généralement un nouveau matériel à la fin du printemps et au début de l’automne/automne.

Si la société décide de passer aux mises à jour annuelles de style Surface Pro, une annonce en septembre/octobre 2022 est possible. Un scénario plus probable est avril/mai 2023, mais il est difficile de le prédire à ce stade.

Combien coûtera la Surface Go 4 ?

Nous n’avons aucune idée du prix que Microsoft prévoit de vendre le Surface Go 4. Cependant, il est resté relativement cohérent avec les prix de Surface Go jusqu’à présent :

Surface Go 3 – à partir de 369 £ / 399,99 $ US

Surface Go 2 – à partir de 399 £ / 399,99 $ US

Surface Go – à partir de 379 £ / 399,99 $ US

Le passage à une puce Qualcomm pourrait affecter le prix, mais Zac Bowden de Windows Central déclare

Si Microsoft décide d’apporter de grands changements à la Surface Go 4, cela pourrait devenir beaucoup plus cher.

N’oubliez pas que le Type Cover essentiel continuera probablement à être vendu séparément. La dernière version vous coûtera généralement au moins 99,99 £ supplémentaires / 99,99 $ US, ou plus si vous préférez une finition Alcantara.

Quelles sont les spécifications et les nouvelles fonctionnalités du Surface Go 4 ?

Le Surface Go 4 n’est pas attendu avant fin 2022 au plus tôt. En tant que tel, il n’est pas surprenant que les rumeurs concrètes soient minces sur le terrain en ce moment. Cependant, nous avons encore une assez bonne idée de ce qui nous attend.

Un changement que nous sommes presque certains de voir se trouve sous le capot. Le Go 3 est arrivé quelques mois seulement avant qu’Intel ne dévoile ses processeurs mobiles de 12e génération au CES. Avant toute rumeur, il semblait probable que le Go 4 serait alimenté par Alder Lake, bien qu’il puisse s’agir de Raptor Lake de 13e génération au moment de la sortie de l’appareil.

Mais Microsoft va-t-il plutôt passer à une puce Qualcomm basée sur ARM ? Dans une vidéo récente, Zac Bowden de Windows Central le décrit comme “assez probable”, mais “pas encore confirmé à 100%”. Bowden a poursuivi en disant que c’est quelque chose que Microsoft envisage en interne, et ses solides antécédents pour les nouvelles de Surface ne nous donnent aucune raison de douter de ce qu’il dit.

En tant qu’appareil plus abordable, il est peu probable que le Go 4 utilise le Snapdragon 8cx Gen 3 haut de gamme, mais un chipset spécifique n’est pas connu à ce stade. Le co-animateur de Bowden, Daniel Rubino, pense qu’il pourrait utiliser l’ancien Snapdragon 8cx Gen 2, qui serait considéré comme une option budgétaire à ce stade.

Cependant, Bowden dit “il y aura probablement encore des SKU Intel” sur les modèles haut de gamme et pour les utilisateurs professionnels.

Le passage à ARM devrait contribuer à améliorer la durée de vie de la batterie, améliorant les revendications de Microsoft allant jusqu’à 11 heures sur une seule charge. Cependant, la batterie s’est épuisée beaucoup plus rapidement lors de nos tests d’examen, donc j’espère que la capacité de 28 Wh est également augmentée.

Le Surface Go 2 a augmenté l’affichage de 10 pouces à 10,5 pouces sans changer l’encombrement total de l’appareil, mais c’est le seul changement de conception que nous ayons vu. Des cadres plus fins pourraient permettre à Microsoft d’installer un écran de 11 pouces ici, mais il peut être réticent à faire en sorte qu’un appareil économique soit aussi beau que le Surface Pro premium. En effet, Zac Bowden dit “Je ne m’attendrais pas à de véritables changements de conception”.

Les lunettes du Surface Go 4 pourraient être plus fines que celles du Go 3

C’est pourquoi il est également peu probable que nous voyions le Go 4 passer à un affichage à taux de rafraîchissement élevé si nous constatons une augmentation de prix. Quoi qu’il en soit, l’écran 1920 × 1080 PixelSense (LCD) ne changera probablement pas – il est très détaillé pour la plupart des gens qui achètent le Surface Go.

Les versions professionnelles du Surface Go 3 prennent en charge en option la 4G LTE. Cela restera probablement le même pour le Go 4, avec la Surface Pro 9 beaucoup plus susceptible de passer à la 5G.

L’une de nos principales frustrations avec le Go 3 était son manque de ports. Il n’y a qu’un seul USB-C, un microSD et Surface Connect pour le chargement. Ce serait bien de voir au moins un autre port USB-C (potentiellement avec prise en charge de Thunderbolt 4), aux côtés de l’USB-A et peut-être d’une prise casque 3,5 mm. Cela peut augmenter l’épaisseur de l’appareil, mais ce serait un compromis intéressant.

Ce serait formidable de voir plus de ports sur le Surface Go 4

Ce serait formidable de voir plus de ports sur le Surface Go 4

Nous mettrons à jour cette page une fois de plus sur le Surface Go 4.