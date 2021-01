La gamme Surface de Microsoft a connu une année exceptionnelle. Les restrictions induites par la pandémie dans le monde signifient que la demande de PC a explosé, et le géant américain de la technologie a été l’un des nombreux fabricants à voir ses revenus augmenter.

Cependant, ses derniers chiffres financiers sont sans doute les plus impressionnants. Selon un communiqué de presse officiel, au cours des trois mois précédant la fin de décembre 2020 (T2 FY21), le chiffre d’affaires Surface a augmenté de 3% d’une année sur l’autre. Peut-être plus important encore, Microsoft Surface est désormais une entreprise à part entière de 2 milliards de dollars américains.

Cette croissance a été tirée par trois lancements de produits, avec le Surface Pro X de deuxième génération rejoint par de tout nouveaux appareils dans le Surface Laptop Go et le Surface Duo (actuellement uniquement aux États-Unis). Avec le Go 2 et le Book 3 sortis plus tôt dans l’année, et le matériel plus ancien comme le Pro 7 et le Laptop 3 restant populaire, il est facile de comprendre pourquoi Surface a été la marque de choix pour beaucoup.

De manière inquiétante pour ses rivaux, Surface devrait connaître une année encore plus grande en 2021. Microsoft a déjà publié le Surface Pro 7+ axé sur les affaires et l’éducation, tandis qu’un nouveau Surface Laptop est attendu très prochainement. Son lancement pourrait coïncider avec la sortie étendue du Surface Duo, dont la rumeur dit qu’elle arriverait dès février au Royaume-Uni et sur d’autres marchés.

Les mises à jour des gammes Go ou Book sont moins probables cette année, mais nous pourrions voir une troisième génération de Surface Pro X basée sur ARM.

Ensuite, il y a Windows 10X, le premier spin-off de Windows 10 sur le Web. Il fera probablement ses débuts sur du matériel tiers, mais la sortie de Surface Neo ne sera sûrement pas trop loin.

Impressionnant pour Microsoft, Surface ne représentait qu’une petite fraction des 43,1 milliards de dollars de bénéfices de la société au T2. La Xbox a enregistré une augmentation de ses revenus de 51%, les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et Series S très demandées étant un contributeur majeur.

Néanmoins, cette augmentation constante des revenus de Surface est un indicateur que Microsoft fait quelque chose de bien. Mais comme les consommateurs conservent souvent leurs PC et ordinateurs portables pendant des années avant la mise à niveau, l’entreprise sera-t-elle en mesure de maintenir cela tout au long de 2021 et au-delà? Seul le temps nous le dira.

