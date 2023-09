Microsoft Surface Duo ne recevra plus de mises à jour logicielles

Le Microsoft Surface Duo sorti en septembre 2020 ne recevra plus de mises à jour logicielles. Cela inclut les mises à niveau de la version Android et les correctifs de sécurité.

Le Surface Duo a été lancé avec Android 10 prêt à l’emploi et était accompagné de la promesse de trois ans de mises à jour de sécurité Android et de mises à niveau du système d’exploitation. Il a récupéré la mise à jour Android 11 en janvier 2022, et plus tard en octobre, il a été mis à niveau vers Android 12L, qui est la dernière mise à niveau de la version Android pour le pliable. Il ne s’agit que de deux mises à niveau de la version Android, ce qui n’est pas impressionnant pour un téléphone lancé au prix de 1 399 $.

Le Microsoft Surface Duo 2, sorti en octobre 2021 avec Android 11, était également accompagné de la promesse de trois ans de mises à jour de sécurité et de mises à niveau du système d’exploitation. Il a reçu la mise à jour Android 12L en octobre dernier et ne recevra aucune mise à niveau de version Android ni correctif de sécurité après le 21 octobre 2024. Reste à savoir si Microsoft publiera ou non une nouvelle mise à niveau du système d’exploitation Android pour le Surface Duo 2 avant d’abandonner la prise en charge logicielle. .

