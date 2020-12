Le Surface Duo de Microsoft a été annoncé en août, même s’il n’a pas encore fait ses débuts en dehors des États-Unis. Tout cela changera au début de 2021 lorsque Microsoft prévoit de commercialiser son téléphone Android à double écran au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Cela a été confirmé via le blog officiel de Windows en plus d’une version améliorée de l’application TikTok pour les utilisateurs existants de Duo.







Applications TikTok et Microsoft Teams améliorées

Microsoft a travaillé avec ByteDance pour refondre son application, permettant aux utilisateurs de parcourir les hashtags et les profils sur un écran tout en regardant simultanément des vidéos sur l’autre écran. Le billet de blog a également partagé une capture d’écran des nouvelles améliorations apportées à Microsoft Teams. Microsoft partagera plus de détails au début de 2021.

