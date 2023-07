Microsoft sur le point de conclure un accord avec Activision

Microsoft a remporté un le tribunal est d’accord pour aller de l’avant avec son accord d’achat de 69 milliards de dollars américains ActivisionBlizzarddéjouant un effort de la Federal Trade Commission des États-Unis pour bloquer le plus gros accord de jeu jamais réalisé.

La décision de la juge Jacqueline Scott Corley à San Francisco signifie que Microsoft pourrait clôturer sa fusion avec Activision avant la date limite du 18 juillet partout sauf au Royaume-Uni, qui a opposé son veto à l’accord en mai.

Microsoft a déclaré avoir conclu l’accord d’acquisition d’Activision afin d’ajouter des jeux mobiles – un domaine où il n’est pratiquement pas présent. Activision possède King, le créateur de Candy Crush. La combinaison placera Microsoft au troisième rang parmi les sociétés mondiales de jeux vidéo derrière le chinois Tencent Holdings, l’éditeur de League of Legends, et le rival des consoles de jeux Sony, avait déclaré Microsoft.

Nous sommes reconnaissants au tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie



Activision a augmenté de 6% aux nouvelles et s’échangeait de 4,4% à 86,31 $ à 11h08 à New York. Microsoft a chuté de moins de 1 % à 330,06 $.

« Nous sommes reconnaissants au tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espérons que d’autres juridictions continueront à travailler pour une résolution rapide », a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith. « Comme nous l’avons démontré de manière constante tout au long de ce processus, nous nous engageons à travailler de manière créative et collaborative pour répondre aux préoccupations réglementaires. »

Activision a déclaré que l’accord profitera aux consommateurs et aux travailleurs.

‘L’étape suivante’

La fusion « permettra la concurrence plutôt que de permettre aux leaders du marché bien établis de continuer à dominer notre industrie en croissance rapide », a déclaré le PDG d’Activision, Bobby Kotick.

« Nous sommes déçus de ce résultat étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la concurrence ouverte dans les jeux en nuage, les services d’abonnement et les consoles. Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour poursuivre notre combat pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs », a déclaré le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, dans un e-mail.

Dans une décision, Scott Corley a rejeté l’injonction préliminaire de la FTC, qui visait à bloquer l’accord au motif qu’il nuirait aux joueurs. Lors d’une audience en juin, la FTC a fait valoir que l’acquisition d’Activision par Microsoft nuirait à la concurrence puisque la société fusionnée serait incitée à retenir des titres clés, comme le jeu de tir le plus vendu Call of Duty, des consoles rivales et des services d’abonnement.

Le procès faisait partie d’un effort de la présidente de la FTC, Lina Khan, pour contrôler plus agressivement les fusions, en particulier celles des plus grandes plateformes technologiques. Depuis que le président américain Joe Biden l’a nommée à la tête de l’agence en juin 2021, la FTC a tué les fusions entre Lockheed Martin et Aerojet Rocketdyne Holdings ainsi que l’offre de Nvidia pour acheter ARM du groupe SoftBank.

La présence dérisoire de Microsoft dans les jeux mobiles verra un coup de pouce après le déploiement du géant de la technologie dans Candy Crush et Call of Duty Mobile d’Activision Blizzard. Le jeu mobile est le segment de l’industrie du jeu qui connaît la croissance la plus rapide et est évalué à 92 milliards de dollars, soit la moitié du marché mondial du jeu, selon la société d’analyse NewZoo.

Cependant, les critiques craignent que Microsoft n’utilise son nouveau levier pour désavantager des concurrents comme Sony en réduisant l’accès à ses titres à succès ou en publiant plus de jeux exclusivement sur Xbox et PC. — Malathi Nayak et Leah Nylen, avec Dina Bass et Cecilia D’Anastasio, (c) 2023 Bloomberg LP

