Microsoft supprime un petit pourcentage d’employés au début du nouvel exercice

Microsoft a annoncé mardi avoir supprimé un petit nombre d’employés, quelques jours après le début de l’exercice 2023 du fabricant de logiciels, une période où l’entreprise annonce normalement des changements structurels.

Les entreprises technologiques, grandes et petites, ont ralenti leurs plans d’embauche ou annoncé des réductions d’effectifs ces derniers mois pour résister à une éventuelle récession économique, que les banquiers centraux ont tenté de conjurer en augmentant les taux d’intérêt. Ce changement a rendu les investisseurs moins intéressés par les actions axées sur la croissance telles que Microsoft, dont les actions ont baissé d’environ 22 % depuis le début de l’année, tandis que l’indice plus large S&P 500 a baissé de 19 % sur la même période.

Les coupes touchent une variété de groupes et affectent moins de 1% de l’entreprise, qui employait 181 000 personnes en juin 2021, a indiqué la société.

“Aujourd’hui, nous avons informé un petit nombre d’employés que leurs rôles avaient été supprimés”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC dans un e-mail. « C’est le résultat d’un réalignement stratégique et, comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos activités. Nous continuons d’investir dans certains domaines et d’augmenter nos effectifs au cours de l’année à venir. Bloomberg signalé sur le déménagement plus tôt.

Le dirigeant de Microsoft en charge des logiciels de productivité Office, Rajesh Jha, a demandé en mai à son équipe d’obtenir l’autorisation avant d’ouvrir de nouveaux rôles. En juin, Microsoft a réduit ses prévisions de revenus et de revenus, invoquant des taux de change défavorables.

Lundi, le groupe de recherche sur l’industrie technologique Gartner estimé que les expéditions de PC, un facteur affectant l’activité du système d’exploitation Windows de Microsoft, ont chuté de près de 13 % au troisième trimestre, la performance la plus lente en neuf ans, en partie à cause de problèmes géopolitiques.

Microsoft a annoncé pour la dernière fois une série de licenciements en 2017, après le début de son nouvel exercice. L’entreprise a supprimé des milliers d’employés en ajustant son approche de la vente.

La société mère de Facebook, Meta Platforms, a réduit son objectif d’ajout d’ingénieurs logiciels cette année de 10 000 à environ 6 000 à 7 000, a rapporté Reuters la semaine dernière. La division de vente au détail d’Amazon a également réduit son objectif d’embauche pour 2022, Initié signalé en mai.

