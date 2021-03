Microsoft a beaucoup expérimenté ses abonnements Xbox et il semble que la société se dirige enfin dans la bonne direction pour rivaliser avec des rivaux tels que Sony et Nintendo. Dans un article sur Twitter et d’autres canaux de médias sociaux, le géant du logiciel a annoncé que certains utilisateurs Xbox ne sont plus tenus d’avoir un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des vignettes gratuites en multijoueur et utiliser la fonction de discussion en groupe. Le nouveau développement concerne les testeurs Xbox Insider sur les canaux Alpha Skip Ahead et Alpha, bien qu’un déploiement en masse soit prévu dans les semaines à venir, voire dans les jours. Microsoft avait d’abord annoncé qu’il abandonnerait l’abonnement Xbox Live Gold pour utiliser le mode multijoueur pour des titres en ligne gratuits comme Fortnite en janvier après avoir «gâché» en augmentant les frais d’adhésion. De nombreux fans avaient noté que des changements avaient été introduits pour pousser l’abonnement premium Xbox Game Pass Ultimate au modèle Live Gold. Actuellement, l’abonnement Xbox Live Gold est disponible à l’achat en Inde au prix de Rs 489 par mois.

La décision d’abandonner l’abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des titres gratuits en mode multijoueur est particulièrement utile pour les joueurs occasionnels ou ceux qui n’ont pas l’argent supplémentaire pour jouer à une poignée de jeux en ligne. Xbox Live Gold aura toujours des fonctionnalités premium telles que des jeux gratuits et des jours de jeu gratuits Xbox Live. En 2020, Microsoft avait également décidé d’abandonner le paywall pour utiliser le stockage cloud. La société avait également abandonné l’abonnement annuel Xbox Live Gold. Plus tôt cette année, le plan mensuel Xbox Live Gold aux États-Unis est passé de 10 $ (environ 700 Rs) à 11 $ (800 Rs). Le plan de trois mois est passé de 25 $ (environ Rs 1800) à 30 $ (environ Rs 2,00), tandis que le plan de six mois a été révisé de 40 $ (environ 2900 Rs) à 60 $ (environ 4400 Rs). Tout en inversant la hausse des prix, Microsoft a déclaré que les utilisateurs de Xbox avaient raison de leur faire savoir que l’entreprise avait «foiré».

Xbox Insiders dans Alpha Skip Ahead & Alpha aujourd’hui, nous proposons de nouvelles fonctionnalités. Le multijoueur dans les jeux gratuits, Looking 4 Groups et Party Chat sur Xbox ne nécessitent plus d’abonnement Xbox Live Gold car nous volons et testons ces changements de service avant la disponibilité générale – Brad Rossetti (@WorkWombatman) 24 mars 2021

Récemment, Microsoft a annoncé que son service de jeu multijoueur en ligne et de livraison de médias numériques Xbox Live allait être renommé Xbox Network. Le changement de nom vise à distinguer le service sous-jacent des abonnements Xbox Live Gold.