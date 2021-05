Microsoft supprime «Calibri» par défaut et souhaite que votre aide choisisse la police de texte suivante

Au revoir, Calibri. Nous sommes en 2021 et ce n’est peut-être pas l’année pour Times New Roman pour faire un retour ou pour Comic Sans pour prendre le contrôle, mais la police par défaut pour Microsoft est définitivement en train de changer. Tard mercredi, Microsoft a annoncé que Calibri, qui était la police par défaut pour tout ce qui était Microsoft depuis 2007, lorsqu’il est intervenu pour remplacer Times New Roman dans Microsoft Office, était en cours de suppression. « Cela nous a bien servi, mais nous pensons qu’il est temps d’évoluer », a écrit Microsoft sur son blog. « Pour nous aider à définir une nouvelle direction, nous avons commandé cinq polices personnalisées originales pour remplacer Calibri par défaut. Nous Nous sommes ravis de partager ces toutes nouvelles polices avec vous et aimerions votre contribution », ont-ils ajouté.

Calibri, qui domine la police par défaut depuis près de 15 ans, prend enfin sa retraite maintenant et c’est le remplaçant: les cinq nouvelles polices sans empattement présentent une variété de styles, y compris traditionnel, moderne et même inspiré des panneaux routiers et ferroviaires allemands. . Microsoft commence à recueillir des commentaires sur ces cinq nouvelles polices sur ses réseaux sociaux et prévoit d’en définir une comme nouvelle police par défaut d’Office en 2022.

Microsoft a demandé l’opinion populaire sur Twitter.

Et les options étaient… eh bien, il y avait des options.

Rompre dans le texte. Dure.— Kyle Shook⚡️ (@elyktrix) 28 avril 2021

Vue grandiose, donc quand vous devez écrire un article de 5 pages, il faut moins de mots 😎— Panda absurde (@PrepstrsPanda) 28 avril 2021

Bien que l’opinion publique soit variée, voici un aperçu de ce que sont les cinq polices.

TENORITE d’Erin McLaughlin et Wei Huang: La ténorite a l’aspect général d’un bourreau de travail traditionnel sans empattement (une police sans empattement ou un trait aux extrémités, comme Times New Roman), mais avec un style plus chaleureux et plus convivial. Des éléments tels que de grands points, des accents et des signes de ponctuation rendent Tenorite confortable à lire dans de petites tailles à l’écran, et des formes nettes et des caractères larges créent une sensation généralement ouverte.

BIERSTADT par Steve Matteson: Bierstadt est une police de caractères sans empattement précise et contemporaine inspirée de la typographie suisse du milieu du XXe siècle. Une police polyvalente qui exprime la simplicité et la rationalité sous une forme très lisible, Bierstadt est également particulièrement nette avec des fins de trait qui mettent l’accent sur l’ordre et la retenue.

SKEENA de John Hudson et Paul Hanslow: Skeena est un sans empattement «humaniste» basé sur les formes des polices de caractères traditionnelles avec empattement. Ses traits sont modulés, avec un contraste notable entre épais et fin et une tranche distinctive appliquée aux extrémités de nombreux traits. Skeena est idéal pour le corps du texte dans des documents longs, ainsi que dans des passages plus courts souvent trouvés dans des présentations, des brochures, des tableaux et des rapports.

SEAFORD par Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger et Fred Shallcrass: Seaford est une police sans empattement qui est enracinée dans la conception de polices de caractères à empattement à l’ancienne et évoque leur confortable familiarité. Ses formes doucement organiques et asymétriques facilitent la lecture en soulignant les différences entre les lettres, créant ainsi des formes de mots plus reconnaissables.

GRANDVIEW par Aaron Bell: Grandview est une police sans empattement dérivée de la signalisation routière et ferroviaire allemande classique, conçue pour être lisible à distance et dans de mauvaises conditions. Grandview est conçu pour être utilisé dans le corps du texte mais conserve les mêmes qualités de haute lisibilité, avec des ajustements subtils pour une lecture longue durée.

