Microsoft souhaite que vous utilisiez *tellement* Bing qu’il pourrait vous donner 1 000 000 $ pour le faire – si vous quittez Google

Microsoft Rewards est un programme gratuit qui vous donne des points pour votre utilisation des produits et services Microsoft.

Aujourd’hui, j’ai reçu un e-mail détaillant un nouveau programme de tirage au sort, qui est de loin le plus généreux que j’ai vu de Microsoft Rewards.

Vous pouvez participer pour gagner jusqu’à 1 000 000 USD simplement en effectuant une recherche avec Bing au lieu de Google, en installant Microsoft Edge et en effectuant d’autres tâches simples.

Malheureusement, le concours n’est valable qu’aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Microsoft Rewards veut savoir si vous souhaitez gagner énormément d’argent en ne faisant pratiquement rien. Oui? Eh bien, ne cherchez pas plus loin.

Microsoft Rewards est un programme de fidélité qui récompense les utilisateurs avec des points pour leur engagement avec les produits et services Microsoft. Si vous abandonnez Google pour Bing, abandonnez Chrome pour Microsoft Edge, jouez à des jeux sur Xbox Game Pass ou achetez des applications et des services sur le Microsoft Store, vous gagnerez des points. Au fur et à mesure que vous accumulez des points, vous pouvez ensuite les convertir en diverses récompenses. J’utilise souvent mes points pour acheter des passes de combat Diablo 4 et des pièces Overwatch 2, par exemple. Mais il existe également des bons pour une variété de magasins, y compris celui de Microsoft, vous permettant essentiellement de payer gratuitement le Xbox Game Pass pour vous ou un ami.

Maintenant, Microsoft Rewards lance un nouveau programme de tirage au sort d’un million de dollarsqui offrira à une personne chanceuse le statut de millionnaire instantané (ou peut-être un peu moins après impôts). Si vous vous inscrivez au concours Microsoft Rewards d’un million de dollars site webvous obtenez automatiquement 5 participations à gagner. Vous pouvez gagner jusqu’à 200 participations en effectuant diverses tâches détaillées sur le site.

L’une des tâches consiste simplement à installer Microsoft Edge, tandis qu’une autre consiste simplement à effectuer une recherche sur Bing chaque jour dans une séquence de scores. La définition de votre navigateur et moteur de recherche par défaut sur Edge et Bing devrait vous aider à maximiser les 200 entrées de manière passive, sans avoir à effectuer aucune des tâches supplémentaires.

Malheureusement pour les utilisateurs du monde entier, le concours n’est valable que dans une poignée de pays, à savoir les États-Unis et Porto Rico, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Une personne gagnera un million de dollars, tandis que les deux finalistes gagneront dix mille dollars. Microsoft fait également don jusqu’à 500 000 $ au Fonds mondial pour la nature et à l’Unicef, dont 5 $ pour chaque participant gagnant plus de 50 entrées.

Vous pouvez lire la liste complète des règles du concours ici.

Microsoft Rewards est sacrément bon

Microsoft Rewards est plutôt intéressant, en particulier pour les personnes qui sont déjà passives au sein de l’écosystème Microsoft. Effectuer passivement des tâches de base comme la recherche sur Bing, la navigation Edge ou jouer à des jeux sur Xbox Game Pass peut vous rapporter des dizaines de milliers de points sans trop d’effort. Je viens de me connecter à ma page Microsoft Rewards pour découvrir que j’ai 66 000 points sans même essayer. Pour référence, 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate coûtent 35 000 points. Plus vous utilisez Microsoft Rewards, moins cela vous coûtera de points. J’ai une réduction de 7 000 points pour être « Niveau 2 », par exemple. Cela représente une valeur de 60 $ ~ pour ne rien faire que je n’aurais pas déjà fait de toute façon.

La page des récompenses détaille la variété de méthodes que vous pouvez utiliser pour gagner des points. Vous pouvez également les encaisser sur l’application Xbox sur Android et iOS, qui s’accumulent en jouant à des jeux et en gagnant des succès et d’autres choses de cette nature. Si vous faites déjà partie de l’écosystème Microsoft, il n’y a absolument aucune raison de ne pas vous inscrire et de ne pas l’utiliser. Si vous êtes un utilisateur avoué de Google et de Chrome, sachez que pour l’essentiel, Bing est un moteur de recherche tout à fait viable pour la plupart des recherches quotidiennes. Il a un peu de mal avec les recherches granulaires, obscures et locales, mais pour les termes de recherche populaires, il est fondamentalement à égalité avec Google de nos jours. Microsoft Edge est également alimenté par Chrome sous le capot, il n’y a donc pas de réelle différence entre l’utilisation des deux.

Tu peux inscrivez-vous gratuitement à Microsoft Rewards iciavec votre compte Microsoft (identique à votre compte Xbox ou Windows).