Microsoft sonde Teams et la panne d’Outlook alors que des milliers d’utilisateurs signalent une perturbation

Microsoft Corp a déclaré mercredi qu’il enquêtait sur un problème affectant plusieurs services, notamment Teams et Outlook, avec des rapports de panne indiquant que les plates-formes étaient en panne pour des milliers d’utilisateurs dans le monde.

Microsoft n’a pas divulgué le nombre d’utilisateurs touchés par la perturbation, mais les données du site Web de suivi des pannes Downdetector ont montré plus de 3 900 incidents en Inde et plus de 900 au Japon. Les rapports de pannes ont également augmenté en Australie, en Grande-Bretagne et aux Émirats arabes unis.

Le site Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d’état provenant de sources, y compris les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plate-forme.

Pendant la panne, la plupart des utilisateurs n’ont pas pu échanger de messages, participer à des appels ou utiliser les fonctionnalités de l’application Team. De nombreux utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour partager des mises à jour sur l’interruption du service, avec #MicrosoftTeams tendance comme hashtag sur le site de médias sociaux.

Microsoft Teams, utilisé par plus de 280 millions de personnes dans le monde, fait partie intégrante des opérations quotidiennes des entreprises et des écoles, qui utilisent le service pour passer des appels, planifier des réunions et organiser leur flux de travail.