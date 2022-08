Microsoft snubs Activision Games alors qu’il se bat pour l’approbation de l’acquisition

Microsoft a déclaré aux régulateurs néo-zélandais qu’Activision Blizzard ne fabriquait aucun jeu “indispensable”, un langage dédaigneux probablement conçu pour répondre aux préoccupations concernant l’acquisition proposée par le géant du logiciel pour 68,7 milliards de dollars du propriétaire de Call of Duty.

En réponse à la demande du pays Commission du commerce il y a sept semaines, Microsoft a également déclaré que les jeux d’Activision Blizzard n’étaient “rien d’uniques”, selon Fusil de chasse en papier de roche.

Un porte-parole de Microsoft a décrit le langage comme un “terme juridique de l’art” et non comme un jugement des jeux d’Activision Blizzard, qui incluent des titres à succès tels que Overwatch, World of Warcraft, Starcraft et Candy Crush. “Nous aimons chacun de leurs jeux et avons une admiration et un respect énormes pour le talent créatif derrière eux”, a déclaré le porte-parole dans un e-mail.

Le choix des mots de Microsoft souligne ses défis à convaincre les régulateurs du monde entier de laisser l’éditeur de logiciels, qui fabrique également la console Xbox, avaler le hit maker du jeu vidéo. Le concurrent Sony, qui fabrique la console PlayStation, a a soulevé des inquiétudes à propos de l’accord proposé avec les régulateurs brésiliens, affirmant que les consommateurs choisiront une console en fonction de leur capacité à jouer aux jeux populaires Call of Duty.

Le chef de la Xbox, Phil Spencer, a précisé le Twitter plus tôt cette année qu’il “honorera tous les accords existants” pour “garder Call of Duty sur PlayStation”.

J’ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants lors de l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. – Phil Spencer (@XboxP3) 20 janvier 2022

Même si Microsoft ne rend pas Call of Duty exclusif à sa plate-forme, il est possible que la société accorde aux propriétaires de Xbox certaines fonctionnalités et privilèges non disponibles sur PS5. Game Pass, le service d’abonnement de style Netflix de Microsoft, pourrait orienter les joueurs vers Xbox en incluant le jeu de tir populaire dans son abonnement de 10 $ par mois. Cela pourrait être plus intéressant que de payer 70 $ pour une copie qui fonctionne sur PlayStation 5.

Microsoft continuera de publier certains titres Activision Blizzard multiplateformes pour des plateformes rivales, telles que la PlayStation 5 et la Nintendo Switch, a déclaré Spencer. Bloomberg plus tôt cette année.

Daniel Francis, professeur de droit à NYU et ancien responsable de la Federal Trade Commission, a déclaré que Microsoft tentait probablement de rassurer les régulateurs sur le fait que d’autres plates-formes pourront rivaliser même si elles perdent l’accès aux jeux d’Activision.

“Microsoft soutiendra probablement qu’une console ou une plate-forme de jeux rivale n’a pas besoin d’accéder aux jeux Activision ou d’être compatibles avec eux pour rester compétitive”, a déclaré Francis.