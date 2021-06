Microsoft se présente comme l’anti-Apple lors de l’événement Windows 11

Après que les dirigeants de Microsoft aient montré les plus grands changements à venir dans Windows 11, le PDG Satya Nadella est monté sur scène et a essayé d’expliquer comment le nouveau système d’exploitation permet à Microsoft de se différencier d’une autre entreprise avec un système d’exploitation populaire : Apple.

« Aujourd’hui, le monde a besoin d’une plate-forme plus ouverte, qui permette aux applications de devenir des plates-formes à part entière », a-t-il déclaré.

Les commentaires interviennent après qu’Apple a fait face à des pressions juridiques et à des plaintes d’entreprises pour son contrôle sur la façon dont les développeurs peuvent gagner de l’argent via l’App Store.

Entre autres choses, Apple interdit aux créateurs d’applications de présenter tout ce qui ressemble à un magasin concurrentiel, comme une application contenant des liens pour télécharger plusieurs applications. L’année dernière, Apple a empêché Microsoft de fournir une application unique permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo basés sur le cloud sur iOS. Microsoft propose déjà une application similaire pour la plate-forme mobile Android de Google.

Apple a également réduit de 30% toutes les ventes de suivi – telles que les abonnements ou les achats dans le jeu – de toute application que les utilisateurs téléchargent via son App Store. (Il a récemment réduit sa réduction à 15% pour les petits développeurs avec des revenus annuels inférieurs à 1 million de dollars.)

Avec Windows 11, Microsoft « introduit de nouveaux modèles et politiques de commerce en magasin et crée de nouvelles opportunités pour les éditeurs locaux », a déclaré Nadella.

La société offre aux développeurs tiers la possibilité d’utiliser une plate-forme de commerce non Microsoft dans leurs applications et de ne pas avoir à partager leurs revenus avec Microsoft.

Les utilisateurs finaux peuvent également télécharger des applications et des jeux via des magasins d’applications non Microsoft, auprès de sociétés telles qu’Epic Games et Valve Software.

« Windows reconnaît qu’il n’y a pas d’informatique personnelle sans agence personnelle », a déclaré Nadella. « L’informatique personnelle nécessite un choix. Et nous devons nourrir et développer notre propre agence par rapport à l’informatique elle-même. Nous voulons éliminer les barrières qui existent trop souvent aujourd’hui et offrir un choix et une connexion. »

La société ajoute son application de chat et d’appel vidéo Teams à Windows 11, et cette application fonctionne sur iOS, Android, Mac, le Web et Linux. Historiquement, Apple a été plus sélectif quant à la disponibilité de ses applications Messages et FaceTime, bien que FaceTime arrive sur Android et Windows à l’automne, a déclaré Apple plus tôt ce mois-ci.

Dans le passé, Apple a reçu des critiques pour la promotion de ses propres applications sur ses systèmes d’exploitation. Microsoft le fait aussi. Mais maintenant, alors que Microsoft permet à quiconque de télécharger des applications Android dans Windows 11, la société offre aux gens un choix plus large.