Microsoft se prépare à relancer son offre de rappel basée sur l’IA

Microsoft tente à nouveau de déployer son programme Recall basé sur l’IA.

Le entreprise en juin annoncé cela retardait le lancement de la fonctionnalité d’intelligence artificielle (IA), conçue pour suivre et stocker l’activité informatique des utilisateurs. Désormais, le géant de la technologie est prêt pour une relance, Ars Technica signalé récemment.

Comme indiqué ici plus tôt cette année, Microsoft a retardé un déploiement plus large de Recall, choisissant plutôt de prévisualiser la fonctionnalité avec un groupe sélectionné d’utilisateurs.

« Présenté comme un outil révolutionnaire dans le domaine de l’informatique personnelle, Recall promettait de créer un historique consultable de la vie numérique d’un utilisateur, de la navigation sur le Web aux conversations vocales, lui permettant ainsi de pour récupérer facilement les informations des mois passés», a écrit PYMNTS.

« Cependant, cette fonctionnalité a rapidement suscité des inquiétudes quant aux risques potentiels pour la vie privée, certains utilisateurs de médias sociaux exprimant leurs craintes d’une surveillance non autorisée. »

Le rapport d’Ars Technica indique certains détails de Microsoft l’annonce montre que l’entreprise semble essayer de apaiser consommateurs sceptiques.

Par exemple, Recall peut désormais être entièrement extrait d’un système via les paramètres « fonctionnalités facultatives » de Windows. Et toutes les données Recall stockées localement, y compris « les instantanés et toute information associée dans la base de données vectorielle », seront cryptées avec des clés stockées dans le module de plate-forme de confiance d’un système, ou TPM, a écrit Windows sur son blog.

Comme l’a écrit PYMNTS plus tôt cette année, le décision d’attendre sur un lancement plus large de Recall souligne l’importance croissante de répondre aux problèmes de confidentialité dans le monde de l’IA.

Alors que les entreprises technologiques s’efforcent de dévoiler les fonctionnalités de l’IA, elles doivent également gérer la confiance des utilisateurs et la protection des données.

« Le choix de Microsoft de prévisualiser Recall avec un plus petit groupe d’utilisateurs démontre une approche proactive pour recueillir des commentaires et identifier les problèmes potentiels avant de s’engager pleinement dans une version publique », indique le rapport.

« En évaluant soigneusement l’impact des fonctionnalités de l’IA sur la confidentialité des utilisateurs et en effectuant les ajustements nécessaires en fonction des commentaires, les entreprises peuvent instaurer la confiance avec leurs clients et garantir que les avantages de ces innovations l’emportent sur les risques potentiels. »

Dans d’autres actualités sur l’IA, PYMNTS a écrit la semaine dernière sur de nouvelles recherches montrant la prévalence de la technologie dans le secteur financier, avec 72 % des dirigeants financiers reporting utilisant l’IA dans leurs opérations. Ses applications vont de la détection des fraudes (mentionnée par 64 % des dirigeants) à l’automatisation de l’intégration des clients (42 %).

« L’engouement pour l’IA ne s’arrête pas là; presque tous les conseils d’administration des banques ont approuvé des initiatives d’IA générative, reflétant une reconnaissance de son importance stratégique », a écrit PYMNTS.