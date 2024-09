Microsoft se prépare à redémarrer le rappel Windows Copilot avec une refonte de la sécurité

Lorsque Microsoft a lancé l’ère Copilot+ PC plus tôt cette année, l’une des fonctionnalités les plus vantées était Recall, qui créerait un historique consultable de tout ce qu’un utilisateur faisait sur son PC. Il a été immédiatement démonté par de nombreux chercheurs en sécurité et critiqué par de nombreux utilisateurs. Ce contrecoup a conduit l’entreprise à décider de ne pas inclure cette fonctionnalité dans la première vague d’appareils PC Copilot+. Après être revenu à la planche à dessin, il semble que Microsoft soit prêt à déployer la fonctionnalité après avoir apparemment répondu aux critiques en matière de sécurité et de confidentialité.

Pour répondre aux problèmes de sécurité, les données générées par Recall seront protégées par cryptage, les clés correspondantes étant sécurisées à l’aide du Trusted Platform Module (TPM). De plus, ces clés et données ne sont accessibles qu’à partir de l’enclave de sécurité basée sur la virtualisation (Enclave VBS). Pour vous protéger de toute modification involontaire des paramètres de rappel, il est désormais possible de les verrouiller avec la sécurité de connexion améliorée de Windows Hello. Enfin, Recall « protège désormais contre les logiciels malveillants grâce à des mesures de limitation de débit et anti-marteau ».

Pour atténuer tout souci concernant la confidentialité, Microsoft active la fonctionnalité par défaut et propose aux utilisateurs une suite de paramètres pour contrôler le fonctionnement de Recall. Il s’agit notamment de choisir les sites sur lesquels Recall peut prendre des instantanés, la durée de conservation des données et la quantité d’espace disque pouvant être utilisée, ainsi que le filtrage des contenus sensibles tels que les cartes d’identité ou les numéros de carte de crédit. De plus, une icône utile sera disponible dans la barre d’état système qui avertira les utilisateurs lorsque des instantanés sont pris et permettra aux utilisateurs de suspendre le rappel.

Ces nouveaux principes de conception constituent un changement dans la bonne direction et devraient contribuer grandement à rassurer les utilisateurs quotidiens et les professionnels de la sécurité. De loin la meilleure décision prise par Microsoft Le redémarrage du rappel en fait une fonctionnalité facultative et donne même aux utilisateurs la possibilité de la désinstaller complètement. Les utilisateurs de PC sont habitués à contrôler leurs appareils, notamment en matière de sécurité et de confidentialité. Le temps nous dira si les changements sont suffisants pour faire de Recall une fonctionnalité aussi populaire que Microsoft l’envisageait.