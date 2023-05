Microsoft saupoudre OpenAI partout pour fidéliser ses partenaires logiciels

Mardi, le premier jour de l’émission, il y avait une conversation sur scène entre Greg Brockman, co-fondateur et président d’OpenAI, et Kevin Scott, chef de la technologie de Microsoft et personne à qui l’on attribue la construction de la relation inhabituellement étroite entre les deux sociétés.

OpenAI a lancé ChatGPT dans le monde entier en novembre, suscitant beaucoup d’intérêt de la part des consommateurs. Peu de temps après, des entreprises telles que Atlassian , Morgan Stanley et Force de vente se sont précipités pour montrer les intégrations du grand modèle de langage GPT-4 d’OpenAI, qui alimente le chatbot. GPT-4 et des alternatives comme Amazone et Google ont été formés sur de vastes ensembles de données Internet et sont devenus capables de cracher des morceaux de texte au son naturel.

Il s’agit d’une forme populaire de ce que l’on appelle désormais l’IA générative, qui peut prendre une entrée humaine et répondre avec une sortie générée par ordinateur.

« Chaque couche de la pile logicielle va être modifiée pour toujours et il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer que la pile de développeurs actuelle », a déclaré mardi le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors de son discours d’ouverture sur Build. « En tant que développeurs, la façon dont nous construisons change fondamentalement. »

Il est essentiel que les développeurs tiers continuent d’enrichir les propres propriétés logicielles de Microsoft, telles que l’ensemble de logiciels de productivité Microsoft 365. Un tel travail pourrait aider l’application de communication Teams de Microsoft, par exemple, à devenir une plaque tournante plus évidente pour une sélection de plus en plus large de processus et de tâches que les entreprises doivent effectuer. Cela peut rendre les entreprises moins susceptibles de passer à des alternatives telles que Google Workspace.

Microsoft a mis en avant mardi des dizaines de développeurs de plugins, dont Adobe , Asana Toile, Nuageux , Redfin , Spotify et TripAdvisor. Une démonstration a montré le chatbot Windows activant une liste de lecture Spotify, créant un logo d’entreprise avec Adobe Express et envoyant le logo aux collègues d’une personne via Teams en réponse à une série de messages tapés.

Dans le même temps, Nadella a fait pression pour que Microsoft intègre GPT-4 directement dans Teams et les anciens produits Microsoft, tels que le moteur de recherche Bing, ce qui entraîne souvent des bots portant le nom de Copilot. Le terme Copilot met l’accent sur la collaboration avec les personnes, contrairement (par exemple) au système d’aide à la conduite avancé Autopilot pour Tesla Véhicules.

« Nous ajoutons Copilot à tout », a déclaré à CNBC Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe cloud et IA de Microsoft, lors d’une interview la semaine dernière. « Il s’agit moins d’un mandat descendant, bien que nous poussions certainement du haut vers le bas. Je pense que c’est quelque chose pour lequel nous avons réellement évangélisé en interne et suscité l’enthousiasme de chaque équipe. Et nous construisons une pile commune à travers Microsoft que le toute l’entreprise s’appuie dessus. »

Les analystes ont répondu favorablement à l’assaut des développeurs.

« Le rythme de l’innovation GenAI de MSFT reste époustouflant pour nous », ont écrit les analystes de Mizuho avec une note d’achat sur les actions Microsoft dans une note adressée mercredi aux clients.

Brockman a laissé entendre aux développeurs que le coût de GPT-4, qui s’exécute dans Azure, pourrait baisser.

« Je pense que nous avons fait une réduction de prix de 70% il y a deux ans », a-t-il déclaré à Scott. « En gros, l’année dernière, nous avons réduit les coûts de 90 %. Une baisse des coûts multipliée par 10, c’est fou, n’est-ce pas ? Et je pense que nous pourrons faire la même chose à plusieurs reprises avec de nouveaux modèles. Et donc GPT -4 en ce moment, c’est cher, ce n’est pas entièrement disponible. Mais c’est l’une des choses qui, je pense, va changer.

MONTRE: Microsoft Build 2023 dévoile des plugins et des produits qui intègrent l’IA