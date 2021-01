Microsoft présente son ordinateur portable Surface Pro 7 deux-en-un comme un meilleur choix par rapport au nouveau MacBook Pro 13 d’Apple alimenté par M1 dans sa dernière vidéo promotionnelle. L’annonce de 30 secondes compare les deux appareils en termes de conception, de fonctionnalité et, surtout, de prix. Grâce à la description vidéo sur YouTube, Microsoft ajoute en outre que son appareil tactile a la «polyvalence» et la portabilité d’une tablette et d’un ordinateur portable. Pour rappel, le nouveau MacBook Pro 13 pèse environ 1,3 kg alors que la Surface Pro 7 ne pèse qu’à peine 750 grammes.

La vidéo promotionnelle de Surface Pro 7 se moque davantage de la barre tactile du MacBook Pro que la société aurait supprimée dans le modèle de nouvelle génération après avoir reçu des commentaires défavorables. Il présente également l’écran tactile de l’ordinateur portable Microsoft et un clavier amovible pour une portabilité facile. De plus, la vidéo indique au public que les utilisateurs peuvent bénéficier du support Pen, mais souligne sournoisement (en petit texte) qu’il est vendu séparément. En termes de puissance, Microsoft affirme que les utilisateurs peuvent exécuter toutes les applications efficacement sur son appareil. Les nouveaux appareils Apple Mac alimentés par M1, par contre, nécessitent la version Silicon personnalisée de toutes les applications – bien que les utilisateurs puissent exécuter plusieurs applications basées sur des programmes x86 via l’émulation Rosetta 2. La vidéo vante également Surface Pro 7 comme un meilleur appareil de «jeu».

Enfin, la vidéo compare les prix des deux et bien sûr, la Surface Pro 7 a été clairement gagnante. Le prix de son modèle Intel Core i3 de 10e génération aux États-Unis commence à 749,99 $ pour l’option de stockage de base 4 Go + 128 Go (Rs 72 990 en Inde) et passe à 2299,99 $ avec 1 To de stockage, 16 Go de RAM et Intel de 10e génération Processeur Core i7 (Rs 1,42,100 pour l’option 16 Go + 256 Go en Inde). En comparaison, le prix actuel du MacBook Pro 13 pouces M1 commence à 1299 $ avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire unifiée (Rs 122900 en Inde) et passe à 2299 $ pour 2 To de stockage et 16 Go de mémoire unifiée.

Concernant la dernière annonce de @Microsoft sur @Youtube, pas malin pour déformer les autres en comparant deux appareils complètement différents. Comparaison non valide. La désactivation des commentaires signifie pour moi, vous le savez également, que votre annonce n’est pas du tout valide.https: //t.co/H1Eu4XlWmC – Shervin Peiro (@PeiroShervin) 23 janvier 2021

Naturellement, la vidéo a déclenché une guerre sur les réseaux sociaux, et plusieurs utilisateurs de Twitter avaient leurs propres opinions à partager. Un utilisateur a souligné que le MacBook Air alimenté par M1 d’Apple était au même niveau que la Surface Pro 7 en termes de prix, bien que la fonctionnalité tactile soit toujours absente. Un autre utilisateur de Twitter a qualifié la comparaison de «invalide» et a déclaré que la désactivation par Microsoft des commentaires de la vidéo YouTube en était la preuve.