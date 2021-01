Cette hausse des prix du service en ligne Xbox Live Gold ne se produira pas après tout.

Microsoft s’éloigne d’une augmentation du coût du service d’abonnement suite à une réaction en ligne aux modifications proposées.

Le géant de la technologie avait initialement prévu d’augmenter le prix d’un abonnement d’un mois de 1 $ à 10,99 $, tandis qu’un abonnement de trois mois augmenterait de 5 $ à 29,99 $. Les plans auraient également inclus une option d’abonnement de six mois pour 59,99 $, le même prix qu’un abonnement actuel de 12 mois.

Dans un message vendredi soir, Microsoft a confirmé qu’il n’instituera pas les changements. Au lieu de cela, ils maintiendront les prix actuels pour Xbox Live Gold: 9,99 $ pour 1 mois, 24,99 $ pour 3 mois, 39,99 $ pour 6 mois et 59,99 $ pour 12 mois.

« Nous nous sommes trompés aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir », a écrit Microsoft dans son communiqué. « Se connecter et jouer avec des amis est une partie vitale du jeu et nous n’avons pas réussi à répondre aux attentes des joueurs qui comptent dessus tous les jours. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas modifier les prix du Xbox Live Gold. »

Microsoft a également annoncé qu’il ne nécessitera plus d’abonnement Gold pour jouer à des jeux gratuits tels que « Fortnite » en ligne. Un abonnement Gold est requis pour jouer à la plupart des jeux vidéo en ligne sur les consoles Xbox tels que «Call of Duty» ou «Halo».

Les changements annoncés entraînent des réactions négatives sur les médias sociaux, certains utilisateurs menaçant de passer à la PlayStation concurrente de Sony.

