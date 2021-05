Microsoft révèle des changements pour permettre le travail hybride

Après avoir renvoyé ses employés chez eux l’année dernière pour réduire la propagation du coronavirus, Microsoft a décidé comment il fonctionnera avec certains employés sur place tandis que d’autres continueront à contribuer à distance. Cela fait partie de la nouvelle approche hybride du travail de l’entreprise après qu’elle a commencé à accueillir certains employés à son siège social américain à la fin du mois de mars.

L’entreprise a récemment partagé certaines des pratiques qu’elle a mises en place pour son plan hybride.

Les gouvernements et les entreprises étaient impatients de recevoir des conseils sur la façon d’aborder le retour au bureau, car les faux pas pourraient causer des problèmes. Le simple fait d’abandonner les outils utilisés par les travailleurs au plus fort de la pandémie pourrait entraîner des coûts plus élevés que nécessaire, et les employés qui ne se sentent pas soutenus dans le nouveau mode de travail pourraient vouloir prendre d’autres emplois. Ainsi, Microsoft fournit des conseils. Ce faisant, il met l’accent sur le fait que ses produits peuvent être essentiels même après la fin du pire de la pandémie.

« Le travail hybride représente le plus grand changement dans la façon dont nous travaillons dans notre génération. Et il nécessitera un nouveau modèle d’exploitation, couvrant les personnes, les lieux et les processus », a écrit le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un Message LinkedIn dans lequel il décrit certains des changements que l’entreprise a mis en place. La société a également publié un guide du travail hybride qui touche aux propres ajustements de Microsoft.

Les informations ne sont pas seulement un moyen de montrer à quel point les propres logiciels de Microsoft sont utiles. Jared Spataro, vice-président d’entreprise travaillant sur Microsoft 365, a déclaré dans un article de blog vendredi que lors des réunions que lui et ses coéquipiers tiennent presque tous les jours avec des dirigeants et des partenaires, on leur demande souvent: «Que fait Microsoft?

Voici quelques-uns des principaux hébergements de Microsoft:

Demander aux employés de prendre du temps pour les pauses: Microsoft a mené des recherches montrant que participer à des appels vidéo consécutifs génère du stress. L’entreprise encourage ses équipes à permettre fonctionnalités récemment ajoutées dans l’application de messagerie et de calendrier Outlook – incluse dans les abonnements au logiciel de productivité Microsoft 365 – qui peut automatiquement ajouter une pause avant ou après chaque réunion pendant une période définie.

Faire en sorte que les patrons tiennent compte du bien-être: «Les gestionnaires doivent maintenant penser au bien-être des personnes avec lesquelles ils travaillent comme une priorité de premier ordre, puis faire tout ce qu'ils peuvent pour penser la productivité au sens large plutôt que comme la production à court terme», a écrit Nadella.

Mise à jour des salles de conférence: De grandes salles de réunion dans les bureaux de l'entreprise seront équipées de Salles d'équipes, qui incluent des appareils qui rassemblent des contenus audio et vidéo de haute qualité pour les personnes qui ne sont pas sur place. La société installera des équipements pour offrir de meilleurs appels vidéo dans des pièces plus petites.

Gérer les appareils depuis le cloud: Microsoft estime que la gestion des PC, tablettes et téléphones des employés à l'aide d'un service cloud offre plus de flexibilité que l'exécution du logiciel de gestion dans les centres de données sur site, c'est pourquoi elle effectue cette transition.

Renforcer la sécurité: L'entreprise demande aux employés qui travaillent à distance d'exécuter un test sur leurs réseaux Internet à domicile, et elle déploie Microsoft Defender pour Endpoint logiciel de sécurité pour gérer tout smartphone qu'un employé peut utiliser pour accéder aux outils de l'entreprise.

Recrutement à travers les zones géographiques: Certaines personnes ont utilisé Covid comme une opportunité de déménager, ce qui signifie que la meilleure personne pour un emploi donné pourrait ne pas vivre dans la région de Seattle où Microsoft est basé au cours des quatre dernières décennies. L'entreprise a donc commencé à dire aux gestionnaires qu'elle pouvait embaucher des gens de n'importe où pour plus de postes. Même certains rôles de leadership peuvent désormais être occupés par des personnes travaillant à distance. Pendant ce temps, la société embauche à Atlanta, Houston et Reston, en Virginie.

Amélioration des installations: Microsoft fait correspondre les informations sur les salles réservées par ses employés pour les réunions (via le logiciel Viva Insights). Il collecte les données d'utilisation des capteurs dans ses bâtiments afin de déterminer comment équilibrer l'espace de focalisation avec l'espace de réunion. «Lorsque les données d'utilisation ont montré que nous utilisions de petites salles pour environ 80% des réunions – mais elles ne représentaient que 50% de notre plan d'étage – nous avons ajusté les plans pour reconfigurer l'espace», a déclaré la société dans son guide de travail hybride. Microsoft utilise également ses services cloud Azure pour informer les employés de l'encombrement de certains bureaux et pour tenir les agents immobiliers informés de l'occupation par rapport aux restrictions de sécurité.

Numérisation des ventes: L'application de communication Teams reste précieuse pour montrer les produits aux clients en ligne, plutôt que pour exploiter des magasins physiques ou pour faire voyager les vendeurs pour rencontrer les clients sur place. « Microsoft Store Associates utilise Teams comme une salle d'exposition virtuelle pour présenter des produits et offrir des expériences d'achat personnalisées – générant une augmentation d'environ 10% de la satisfaction client et une conversion des ventes plus élevée », a déclaré Microsoft dans le guide. Nos spécialistes techniques utilisent Teams pour apporter leur expertise approfondie à trois fois plus de clients grâce à des démonstrations virtuelles. «

Le guide complet est disponible ici.

