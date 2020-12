Microsoft a réagi rapidement pour déployer un correctif pour l’outil Check Disk (chkdsk), qui avait provoqué un échec de démarrage sur certains PC Windows 10. La société a un correctif de réparation prêt, même si cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour devenir disponible sur tous les appareils concernés.

Le redémarrage de votre PC peut signifier que le correctif est prêt plus tôt, mais assurez-vous de le faire sans exécuter la commande chkdsk au préalable. Microsoft a souligné que seul un petit nombre d’appareils ont été affectés par le problème.

La société n’a pas encore révélé quelles versions spécifiques de Windows 10 ont rencontré le problème, mais les répertorie dans les pages de support du KB4592438 et KB4586853 mises à jour. Les deux étant uniquement disponibles pour les mises à jour des fonctionnalités 2004 (mai 2020) et 20H1 (octobre 2020), cela suggère que le problème est limité aux deux versions majeures les plus récentes de Windows 10.

Voici ce qui est arrivé aux PC concernés. L’exécution de «chkdsk c: / f» dans la fenêtre d’invite de commandes détruit le NTFS, un système de fichiers utilisé sur certains appareils Windows 10. Cela fait que le PC se bloque sur l’écran de redémarrage et refuse de démarrer.

Si votre PC a déjà été affecté par l’erreur Check Disk, Microsoft suggère d’essayer les étapes suivantes:



Une fois que la tentative de démarrage standard a échoué à plusieurs reprises, l’appareil doit automatiquement accéder à la console de récupération. De là, sélectionnez « Options avancées » puis « Invite de commandes » Maintenant, entrez ‘ chkdsk / f ‘et appuyez sur Entrée. Laisser la commande s’exécuter complètement, ce qui peut prendre un certain temps Une fois le processus terminé, cliquez sur «Quitter»

Votre PC Windows 10 devrait maintenant redémarrer comme d’habitude. S’il doit revenir à la console de récupération, cliquez sur «Quitter» et continuez avec le démarrage normal. Windows 10 peut alors exécuter à nouveau automatiquement chkdsk, mais une fois que cela se termine, Microsoft dit que votre PC devrait être à nouveau disponible.

Cet article a été initialement publié en allemand sur notre site sœur, PC-Welt. Traduction par Anyron Copeman.