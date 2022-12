Microsoft répond à la tentative de la FTC de bloquer l’accord d’Activision Blizzard

Microsoft a répondu jeudi à l’affaire antitrust des régulateurs américains tentant d’empêcher le fabricant de logiciels d’acheter un éditeur de jeux vidéo ActivisionBlizzard .

La contestation par la Federal Trade Commission de l’acquisition proposée de 68,7 milliards de dollars se distingue comme le plus grand refus gouvernemental auquel Microsoft a dû faire face depuis qu’il a affronté le ministère de la Justice il y a deux décennies à propos de la domination de Windows sur le marché des systèmes d’exploitation.

actualités liées à l’investissement

Sous le président Donald Trump, la société faîtière de Google, Alphabet, Apple, Amazon et la société mère de Facebook, Meta, ont toutes fait l’objet d’enquêtes de la part des responsables américains de la concurrence. Cela a laissé Microsoft poursuivre ses activités et continuer à se développer avec des acquisitions grâce à l’élection du président Joe Biden, même après que la personne nommée par Biden, la critique technologique Lina Khan, a pris la relève à la FTC. Mais ensuite, Microsoft a révélé son intention d’acheter Activision Blizzard. Le 8 décembre, la FTC a fait valoir que la transaction violerait la loi fédérale.

“Même avec confiance dans notre cas, nous restons attachés à des solutions créatives avec des régulateurs qui protégeront la concurrence, les consommateurs et les travailleurs du secteur technologique”, a déclaré Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, dans un communiqué fourni à CNBC. “Comme nous l’avons appris de nos poursuites judiciaires dans le passé, la porte ne se ferme jamais sur la possibilité de trouver un accord qui puisse profiter à tout le monde.”

Pour soulager l’opposition du gouvernement à l’accord, Microsoft a offert des concessions.

En octobre, Phil Spencer, PDG de l’unité de jeux de Microsoft, a déclaré que Microsoft s’était engagé à proposer les jeux Call of Duty d’Activision Blizzard sur les consoles Nintendo pendant une décennie et à conserver les jeux sur le magasin de jeux Steam de Valve. Microsoft a également offert signer un accord de 10 ans avec Sony pour sortir les jeux Call of Duty sur les consoles PlayStation le même jour qu’ils atteignent les consoles Microsoft Xbox.

Microsoft a déclaré dans le dossier qu’Activision Blizzard n’avait pas mis immédiatement à disposition ses nouveaux jeux via des services d’abonnement tels que Game Pass de Microsoft.

“L’acquisition d’un seul jeu par le troisième fabricant de consoles ne peut bouleverser une industrie hautement compétitive”, a déclaré Microsoft dans sa réponse. “C’est particulièrement le cas lorsque le fabricant a clairement indiqué qu’il ne refuserait pas le jeu. Le fait que le concurrent dominant de Xbox ait jusqu’à présent refusé d’accepter la proposition de Xbox ne justifie pas le blocage d’une transaction qui profitera aux consommateurs.”

Microsoft a déclaré qu’après avoir pris près d’un an pour enquêter sur l’accord et examiné des millions de documents d’Activision Blizzard et de Microsoft, la FTC n’a pas montré de preuve que Microsoft cherche à retirer la série de jeux de la PlayStation.

En dehors des États-Unis, le Brésil a donné le OK pour que l’accord se poursuive, alors que le Royaume-Uni l’examinait.

Des membres du public ont envoyé plus de 2 100 courriels à l’autorité britannique de la concurrence et des marchés en réponse à une déclaration de l’agence décrivant trois façons dont l’accord pourrait réduire la concurrence. Environ 75 % des e-mails ont exprimé leur soutien à l’acquisition, l’agence m’a dit mercredi.

Si l’accord est conclu, Microsoft serait “la troisième société de jeux au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony”, a déclaré Spencer lors d’une conférence téléphonique le jour de l’annonce de l’accord.

Dans les mois qui ont suivi, deux groupes d’employés d’Activision Blizzard ont voté pour former des syndicats. Microsoft a dit il s’est engagé à déployer des efforts qui faciliteraient la décision des employés d’adhérer ou de créer un syndicat.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.

REGARDEZ: Le jeu bénéficiera d’être largement indépendant de la plate-forme, déclare Doug Creutz de Cowen