Microsoft réorganise l’application Paint avec des calques et de la transparence après 38 ans

Après 38 années remarquables, Microsoft a franchi une étape importante en mettant à jour son application Paint. Cette nouvelle mise à jour apporte deux fonctionnalités puissantes : « transparence » et « calques ». La société teste actuellement cette mise à jour avec Windows Insiders sur les canaux Canary et Dev.

Dave Grochocki, chef de produit principal pour les applications Windows Inbox, a partagé la nouvelle dans un article de blog. Il a mentionné que la mise à jour, appelée version 11.2308.18.0 ou supérieure, introduit la prise en charge tant attendue des calques et de la transparence.

Cette mise à jour ouvre un monde de possibilités aux utilisateurs. Ils peuvent désormais ajouter, supprimer et gérer des calques sur la toile, ce qui leur permet de créer des œuvres d’art numériques plus complexes et plus détaillées. Avec les calques, ils peuvent placer des formes, du texte et d’autres éléments d’image les uns sur les autres.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement cliquer sur le nouveau bouton Calques dans la barre d’outils. Cette action ouvre un panneau sur le côté du canevas où ils peuvent ajouter de nouveaux calques. De plus, les utilisateurs peuvent basculer la visibilité des calques, créer des doublons ou même fusionner des calques ensemble.

Dave Grochocki a partagé son point de vue en déclarant : « Lorsque vous combinez des calques, de la transparence et d’autres outils dans Paint, vous pouvez créer de nouvelles images et illustrations passionnantes ! Par exemple, en combinaison avec la nouvelle fonctionnalité de suppression d’arrière-plan, vous pouvez rapidement créer des compositions en couches intéressantes. « .

Cette mise à jour marque une avancée significative pour l’application Paint, libérant un nouveau potentiel créatif pour les utilisateurs après près de quatre décennies. Avec la possibilité de travailler avec des calques et des transparences, les artistes et les créateurs disposent désormais d’un outil plus polyvalent à portée de main.

La société a également récemment introduit un nouvel outil de suppression d’arrière-plan dans l’application Paint pour Windows 11, similaire à la fonctionnalité trouvée dans Photoshop. Cet outil permet aux utilisateurs de supprimer facilement l’arrière-plan de n’importe quelle image en un seul clic.