Microsoft règle le procès antitrust des joueurs pour l’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars

Microsoft a réglé le procès antitrust intenté au nom d’un groupe de joueurs qui s’étaient opposés à l’acquisition d’Activision Blizzard par la société pour 69 milliards de dollars.

Comme le rapporte L’enveloppementles détails du règlement n’ont pas été divulgués, mais nous savons que le procès a été rejeté avec préjudice, ce qui signifie qu’il ne peut pas être déposé à nouveau. Les avocats ont convenu que « chaque partie supportera ses propres frais et honoraires ».

Le procès a été déposé en 2022 en Californie par un groupe de joueurs de plusieurs États qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact négatif potentiel d’un monopole de Microsoft dans l’espace du jeu vidéo déclenché par l’absorption des créateurs de Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush, parmi tant d’autres jeux. Cette décision est intervenue peu de temps après que la Federal Trade Commission (FTC) ait commencé à empêcher la conclusion de l’accord, un travail qui a finalement échoué.

Le procès avait affirmé que si Microsoft devait acquérir Activision Blizzard, cela pourrait conduire la société à donner la priorité aux versions Xbox des jeux multiplateformes, à une hausse des prix ou à l’annulation de certains jeux. Des inquiétudes particulières ont été exprimées quant à l’impact potentiel sur les abonnés Game Pass si le rachat était réalisé.

Depuis que Microsoft a acquis avec succès Activision Blizzard en 2023, le Game Pass a considérablement changé. Il a lentement ajouté des jeux Activision Blizzard au service d’abonnement (avec Black Ops 6 qui devrait être le premier jeu principal de Call of Duty à être lancé dans le premier jour du Game Pass plus tard ce mois-ci), mais il a également restructuré le Game Pass lui-même.

Les versions du premier jour ne font désormais plus partie du niveau de base révisé du Game Pass, et les jeux coûteux tels que Diablo 4, Starfield et Call of Duty sont réservés aux abonnements Game Pass Ultimate ou PC Game Pass les plus chers. Pendant ce temps, Microsoft a également augmenté le prix du Game Pass, plus récemment en juillet lorsque le Xbox Game Pass Ultimate est passé de 16,99 $ à 19,99 $ par mois.

L’augmentation des prix a été décrite comme inévitable par les analystes parlant avec IGN, certains prédisant que le Game Pass finira par voir l’introduction de publicités. Ces changements feraient partie d’une volonté de Xbox de récupérer une partie de son investissement de 69 milliards de dollars dans Activision Blizzard.

En réponse, la FTC a dénoncé la hausse des prix du Game Pass de Microsoft et a qualifié le nouveau niveau Xbox Game Pass Standard de « produit dégradé ». La FTC a affirmé que Microsoft « exerçait un pouvoir de marché après la fusion » d’Activision Blizzard avec ses modifications controversées apportées au Game Pass.

Microsoft a répondu au dossier de la FTC concernant les augmentations de prix du Xbox Game Pass, qualifiant la plainte de la FTC de « récit trompeur et extra-record des faits ». Il a insisté sur le fait que la FTC avait eu tort de qualifier le Game Pass Standard de version « dégradée » car il inclut le mode multijoueur.

Microsoft a également supprimé 2 550 employés de son activité de jeux depuis l’acquisition d’Activision Blizzard, plusieurs studios étant laissés de côté. En février, la FTC a affirmé que Microsoft avait contredit ses intentions lors de l’acquisition d’Activision Blizzard en licenciant 1 900 employés de sa division jeux en janvier.

L’avocat de la FTC, Imad Abyad, a fait valoir que Microsoft avait déclaré vouloir qu’Activision « fonctionne comme un studio à intégration limitée ». Mais comme le personnel d’Activision faisait partie des personnes touchées par les licenciements, Abyad a affirmé que cela contredisait l’affirmation antérieure de Microsoft. Microsoft a répondu en insistant sur le fait qu’Activision Blizzard avait déjà prévu des licenciements massifs, que l’acquisition soit finalisée ou non.

« Au fil du temps, Microsoft continue d’accroître son pouvoir de marché, les prix ont augmenté, les jeux continuent d’être annulés, les capacités de développement continuent de diminuer et le Game Pass continue de tendre vers un monopole », a déclaré l’avocat Joseph Saveri dans un dossier judiciaire.

