Microsoft recule les limites des photos OneDrive après un contrecoup

L’enfer n’a pas de fureur comparable à celle d’un client méprisé, et Microsoft est maintenant apprendre ça. Après que l’entreprise technologique a récemment imposé des limites de stockage pour les photos dans le compte OneDrive d’un utilisateur, Microsoft a maintenant fait marche arrière après avoir reçu une avalanche de réactions négatives.

Avertissement! Microsoft veut que ChatGPT contrôle les robots ensuite

En août, Microsoft a annoncé que les photos de la galerie OneDrive d’un utilisateur et de chacun de ses albums photo enregistrés seraient prises en compte séparément dans le compte cloud de l’entreprise. limite de cinq gigaoctets, selon à Neowin. La mise à jour devait être déployée le 16 octobre, ce qui obligerait certains utilisateurs à rencontrer des plafonds de stockage lorsque les données supplémentaires seraient ajoutées à leur OneDrive, empêchant ainsi la synchronisation de fichiers supplémentaires. Les clients ont été surpris par le changement brutal de politique, si surpris en fait que l’entreprise a cédé aux réactions négatives des utilisateurs et a récemment annoncé que le changement n’était plus sur la table.

« Le 31 août 2023, nous avons commencé à communiquer une mise à jour à venir de notre infrastructure de stockage cloud qui entraînerait un changement dans la façon dont les données des photos et albums photo OneDrive sont comptabilisées dans votre quota global de stockage cloud », a déclaré Microsoft dans un e-mail aux clients. , qui a également été posté à la page d’assistance de l’entreprise. « Ce changement devait commencer à être déployé le 16 octobre 2023. Sur la base des commentaires que nous avons reçus, nous avons ajusté notre approche et nous ne déploierons plus cette mise à jour.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur la décision.

L’entreprise a a réduit ses offres de stockage ces derniers mois, à commencer par la version gratuite d’Outlook. Microsoft a modifié une politique Outlook le 1er février qui forcé pièces jointes sur le service de messagerie compter pour les cinq gigaoctets Limite OneDrive. Pour les utilisateurs, cela signifiait que s’ils atteignaient la barre des cinq gigaoctets limite sur OneDrive, ils étaient ne plus pouvoir pour envoyer ou recevoir des e-mails sur Outlook jusqu’à ce qu’ils réduisent la quantité de fichiers et de pièces jointes qu’ils avaient enregistrés.

Microsoft n’est pas la seule entreprise à avoir récemment fait marche arrière suite aux réactions négatives de ses clients. Le moteur de jeu vidéo Unity a dévoilé un nouveau modèle de tarification appelé Runtime Fee qui facturerait aux développeurs un tarif forfaitaire chaque fois qu’un utilisateur installe un de leurs jeux, que ce jeu soit vendu ou non. selon à Le bord. La décision a suscité un tollé massif de la part de la communauté des développeurs de jeux, menant Unité pour revenir en quelque sorte sur les nouvelles directives. Cependant, la responsabilité ne s’est pas arrêtée là, puisque la nouvelle a été annoncée selon laquelle Les dirigeants d’Unity avaient vendu une partie de leurs actions dans l’entreprise avant l’annonce, anticipant probablement la réaction négative. L’unité finalement tweeté a présenté ses excuses quelques jours après l’annonce du nouveau programme, remerciant les développeurs pour leurs « commentaires honnêtes et critiques » avant dévoilant des frais d’exécution révisés.