Microsoft reconnaît son premier syndicat alors que les testeurs ZeniMax QA s’organisent

Microsoft a déclaré mardi avoir reconnu son premier syndicat d’employés en 47 ans d’histoire du fabricant de logiciels.

Les travailleurs des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles, des écoles et des agences gouvernementales appartiennent à des syndicats, mais la négociation collective n’a pas pris racine dans les grandes entreprises technologiques, où les employés reçoivent souvent des salaires élevés.

Amazone et Pomme n’ont pas été particulièrement accommodants envers les employés qui ont tenté de créer des syndicats. L’année dernière, Microsoft a déclaré qu’il soutiendrait des approches qui simplifieraient l’adhésion de ses employés à des syndicats. Ces derniers mois, deux groupes d’employés de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, que Microsoft s’efforce d’acquérir, se sont syndiqués, mais Microsoft n’a pas encore conclu l’accord de près de 69 milliards de dollars que les régulateurs de la concurrence ont repoussé.

Désormais, les employés américains de l’assurance qualité dans plusieurs studios de ZeniMax, un éditeur de jeux vidéo que Microsoft a acheté en 2021 pour 8,1 milliards de dollars, s’organisent avec les Communications Workers of America, qui ont également travaillé avec les travailleurs d’Activision Blizzard. ZeniMax publie Doom, Fallout, Quake et The Elder Scrolls, entre autres jeux.

“À la lumière des résultats du récent vote de syndicalisation, nous reconnaissons les Communications Workers of America (CWA) en tant que représentant des négociations pour les employés de l’assurance qualité chez ZeniMax”, a écrit un porte-parole de Microsoft et ZeniMax dans un e-mail à CNBC. “Nous sommes impatients de nous engager dans des négociations de bonne foi alors que nous travaillons à une convention collective.”

Une super majorité des travailleurs de ZeniMax ont déclaré qu’ils souhaitaient adhérer au syndicat, a déclaré le CWA dans un communiqué. Microsoft exploite 23 studios de jeux internes en plus de vendre des consoles Xbox et d’exploiter des services de jeux tels que les forfaits d’abonnement Game Pass. Les travailleurs deviennent le plus grand groupe de testeurs d’assurance qualité de tous les studios de jeux américains, a déclaré la CWA.

