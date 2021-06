Microsoft publie Windows 11 Insider Preview

Vous pouvez désormais tester Windows 11 via le premier Insider Preview, si vous vous inscrivez au programme Insiders de Microsoft.

La version d’aperçu 22000.51 apporte la plupart de Windows 11, mais ne propose pas la nouvelle intégration Microsoft Teams ni les applications Android via le Store, celles-ci viendront plus tard.

Parmi les nouveautés, citons le menu des paramètres révisé avec une barre de navigation persistante sur le côté gauche (pour que vous ne vous perdiez enfin pas dans un tas de menus), un explorateur de fichiers mis à jour, le nouveau look, avec quatre nouveaux thèmes – Glow, Captured Motion , Sunrise et Flow, ainsi que de nouveaux sons.

Le centre de notification repensé et les paramètres rapides sont rapidement accessibles via Win + N et Win + A, respectivement.

Les nouveaux groupes et mises en page de capture font partie de l’aperçu d’initié – survolez le bouton Agrandir d’une fenêtre pour voir les mises en page disponibles. Les groupes d’accrochage vous permettent d’assembler des groupes de fenêtres et d’y accéder plus tard rapidement.

Microsoft donne également aux initiés un premier aperçu de Microsoft Office, conçu pour Windows 11 avec des coins de fenêtre coupés. Il existe également un nouvel Office 64 bits à tester pour les utilisateurs ARM.

Bien qu’il soit assez facile pour quiconque de devenir un Windows Insider, il est conseillé de ne pas installer le logiciel bêta sur votre ordinateur principal car il existe de nombreux problèmes connus et bogues inconnus.

Windows 11 a une liste vague et difficile à suivre de matériel pris en charge, mais Microsoft en a proposé une partie aux initiés qui se sont inscrits avant le 24 juin.

La source