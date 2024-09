Microsoft publie une nouvelle application Windows appelée Windows App pour exécuter des applications Windows

Microsoft a annoncé aujourd’hui la sortie de une nouvelle application appelée Windows App en tant qu’application pour Windows qui permet aux utilisateurs d’exécuter Windows et également des applications Windows (elle arrive également sur macOS, iOS, les navigateurs Web et est en aperçu public pour Android).

Sur la plupart de ces plateformes, Application Windows est un remplacement de l’application Microsoft Remote Desktop, qui était utilisée pour se connecter à une copie de Windows exécutée sur un ordinateur ou un serveur distant. Pour certains utilisateurs et organisations informatiques, il s’agit d’un moyen relativement simple d’exécuter un logiciel Windows sur des appareils qui n’exécutent pas Windows ou ne peuvent pas exécuter Windows de manière native.

Le nouveau nom, bien que potentiellement déroutant, tente de résumer l’objectif de l’application : c’est un moyen unifié d’accéder à vos propres PC Windows avec l’accès au Bureau à distance activé, les systèmes Windows 365 et Microsoft Dev Box hébergés dans le cloud et les applications individuelles hébergées à distance qui ont été provisionnées par votre travail ou votre école.

« Cette application unifiée sert de passerelle sécurisée pour vous connecter à Windows via Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box, etc. » lit le post de Hilary Braun, responsable produit senior de Windows 365 chez Microsoft.

Microsoft affirme qu’en plus d’unifier plusieurs services en une seule application, les améliorations de l’application Windows incluent un changement de compte plus facile, une meilleure gestion des appareils pour les administrateurs informatiques, la prise en charge de la version de Windows 365 pour les travailleurs de première ligneet le support de Microsoft « Chemin court RDP relayéqui peut activer le Bureau à distance sur des réseaux qui ne le permettraient normalement pas.

Sous macOS, iOS et Android, l’application Windows remplace entièrement l’application Connexion Bureau à distance. Si vous avez installé le Bureau à distance, une mise à jour le remplacera par l’application Windows. Sous Windows, la connexion Bureau à distance reste disponible et l’application Windows n’est utilisée que pour les autres services de Microsoft. Elle nécessite également une connexion à un compte sous Windows, alors qu’elle fonctionne sans compte utilisateur sur d’autres plateformes.

Pour les connexions à vos propres PC équipés de Bureau à distance, l’application Windows possède la plupart des mêmes fonctionnalités et exigences que l’application Connexion Bureau à distance auparavant, notamment la prise en charge de plusieurs moniteurs, la redirection de périphériques pour les périphériques tels que les webcams et l’entrée/sortie audio, et la prise en charge de la résolution dynamique (afin que votre bureau Windows se redimensionne lorsque vous redimensionnez la fenêtre de l’application).